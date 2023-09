Vuoi incontrare dal vivo Barbara D'Urso nelle Marche? Ecco dove, come e quando

L'avete vista per anni a Pomeriggio Cinque, ora potrete vederla in scala 1 a 1, da vicino, dal vivo. Barbara D’Urso incontrerà il pubblico di Senigallia e delle Marche sabato 25 novembre 2023, alle ore 17, prima dello spettacolo (per la Patagonia Pictures) al Teatro La Fenice. Due gli appuntamenti: sabato 25 novembre 2023 alle ore 21. e domenica 26 novembre alle ore 17.

Artista

Artista dalle molteplici sfaccettature, Barbara D'Urso, pseudonimo di Maria Carmela D'Urso, è una nota conduttrice televisiva e attrice italiana. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d'attrice, partecipando a diverse produzioni per il piccolo e grande schermo e proseguendo parallelamente la sua attività in televisione.

Dal 2003 al 2023 ha lavorato come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Oltre ad essere stata iscritta all’albo dei giornalisti per un periodo, è anche autrice di libri: ha scritto otto volumi, sette pubblicati dalla Mondadori e uno dalla Nuova Eri.

Personaggio di spicco nel panorama italiano, quest’autunno Barbara D’Urso torna a teatro con “Taxi a due piazze”, la famosa commedia degli equivoci di Ray Cooney, regalandocene una nuova versione al femminile, con la regia di Chiara Noschese.

Gli spettacoli

Appuntamento al Teatro La Fenice di Senigallia sabato 25 novembre 2023 alle ore 21 e domenica 26 novembre alle ore 17.00. Promo flash se acquisti entro il 31 ottobre! Prendi due biglietti e ne paghi uno. Info su ciaotickets, vivaticket e ticketone.