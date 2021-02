Domenica Live, Claudio Villa e lo scoop sui figli segreti: lite in studio da Barbara D'Urso

Claudio Villa: è scoop sui figli segreti a Domenica Live con Barbara D'Urso.

Manuela Villa, in studio con il fratello Claudio, racconta: «Sono stata contattata direttamente dalla figlia del presunto figlio di Claudio Villa. C’era un numero di telefono, era tardi, ho lasciato subito un messaggio, il giorno dopo ho chiamato. C’era una sorta di agitazione, si sono allarmate queste persone».

APPROFONDIMENTI RAI Barbara D'Urso a Domenica In da Mara Venier, ma è... IL RACCONTO Domenica In, Asia Argento e il rapporto con la madre: “Ho...

Manuela Villa è stata invitata a casa dal presunto fratello, Marco. Una vera sorpresa, perché le era sempre stato riferito che lui non voleva incontrarla.

DOMENICA LIVE E I FIGLI SEGRETI

Barbara D’Urso mostra il video del tragitto fino ad Aprilia. Manuela Villa aggiunge: «Eravamo molto curiosi visto che ci aveva contattato. Eravamo pronti a qualsiasi tipo di accoglienza, ma dalla mail si evinceva la cordialità».

Dalle emozioni provate all’incontro si passa a quelle in studio: Manuela Villa è adirata con Ettore Geri, che le aveva assicurato che Marco non voleva vederli.

Il video-racconto dell’incontro tra Claudio e Manuela Villa e Marco è articolato. Marco mostra loro le foto di suo padre con Claudio Villa, affermando di non aver mai conosciuto Geri. Non sarebbero vere neanche le voci sulla villa acquistata dal cantante per il presunto figlio segreto. Marco afferma di avere mutui e si dice pronto a rivolgersi all’avvocato.

Ettore Geri replica: «Mi devo difendere, avete preso tutti un abbaglio».

Manuela Villa attacca: «Non sei più attendibile. Ti sei spacciato per un fan, non ti conoscevano neanche. Hai detto il falso. Dal 1987, dalla prima volta che ti ho incontrato, mi hai detto bugie per il mero gusto di farmi del male. Hai sempre detto che non mi volevano parlare».

È lite in diretta.

Manuela Villa non vuole ascoltare e dice a Geri: «Non mi mandare lettere anonime, se ne ricevo un’altra so dove andare a cercare».

Barbara D’Urso interviene, chiedendo a Geri di dire le sue ragioni: «Ha mentito a voi, ma anche a me e al pubblico di Domenica Live».

Ettore Geri si difende: «Non ho mai detto che quest’uomo è figlio di Claudio Villa. Lo hanno detto quelli di Aprilia».

Manuela Villa attacca ancora: «Tu hai preso in giro me figlia che andava a cercare un padre con tutta la sua forza. Io avevo vent’anni e tu eri un uomo adulto, maturo».

Il tono della conversazione si alza.

«Non fare la patetica», strilla Geri a Manuela Villa.

E lei risponde: «Tu sei un truffatore!».

Barbara D’Urso ricorda a Geri le sue dichiarazioni sul presunto figlio segreto del cantante ad Aprilia. E Geri dice che parlava di un altro uomo, non quello intervistato.

Manuela Villa afferma, con la voce rotta dall’emozione: «Io mi fido di quello che farà Ezio Denti. E Barbara ti voglio ringraziare, perché questa cosa che hai fatto per farci riabbracciare ha smascherato un malfattore».

Barbara D’Urso si rivolge a Ettore Geri: «Non posso credere di aver dato spazio a un truffatore. In questa trasmissione, più volte hai parlato di un figlio segreto di Claudio Villa. Esiste un altro figlio segreto sempre ad Aprilia?».

«Certo, avete preso un abbaglio, certo che è un altro», dichiara Geri.

Manuela Villa commenta: «Meno male che mi hanno contattata direttamente, altrimenti avrei campato altri dieci anni pensando di avere un fratello che non mi voleva vedere. Mi ha fatto sentire uno scarto».

Geri dice di sapere nome e cognome del figlio segreto.

«Peccato che mi avevi detto proprio il cognome del signor Marco», sostiene Manuela Villa.

Barbara D’Urso rimanda a nuove indagini ad Aprilia, per cercare il presunto figlio segreto. Intanto, però, rende nota in onda una segnalazione di un altro presunto figlio segreto di Claudio Villa. Stavolta la segnalazione arriva dalla Spagna. Starà a Manuela Villa e Claudio decidere se approfondire questa storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA