Claudia Gerini a Oggi è un altro giorno: «Sono cintura nera di Taekwondo. L'amore? Sto capendo»

Claudia Gerini è ospite di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone per raccontare la sua carriera e la sua vita privata. L'attrice che è diventata famosa negli anni Novanta grazie ai film di Carlo Verdone spiega di aver sempre sognato di far parte del mondo dello spettacolo. A 13 anni vinse il concorso Miss Teenager e aveva le idee chiare: «Bisogna avere talento e io ce l'ho». Claudia Gerini è anche cintura nera di Taekwondo e ne dà dimostrazione.

Claudia Gerini a Oggi è un altro giorno

Madre di due figlie, Rosa, avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda da Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. La primogenita è stata presa in una scuola importante americana: «Non si è mai pronti al distacco, ma potrò andare spesso a New York. Rispetto a lei io avevo meno opportunità».

Claudia Gerini a Oggi è un altro giorno

Gerini, il cui ultimo lavoro è "Mancino naturale", dice di aver avuto da sempre la passione per lo spettacolo: «Era una vocazione che avevo, io pensavo di voler fare ballerina. Poi mio padre è cinefilo, mi ha trasmesso questa passione. Vedevamo i film in bianco e nero la domenica. Ho scritto a un’agenzia, ho fatto un concorso. Andavo in giro pensando che qualcuno mi avrebbe notata. Piano piano ho fatto piccole esperienze fino a quando è venuto Carlo Verdone che mi ha dato il ruolo di Jessica».

Claudia Gerini cintura nera di Taekwondo

Claudia Gerini è una cintura nera di Taekwondo e si toglie le scarpe per dare una dimostrazione con l'aiuto del suo ex allenatore. «Dinamica questa intervista», ammette. «Amo molto lavorare con il corpo, mi piace l’esercizio ginnico. È uno sport che ti dà la forza dentro la tua testa: ti sfoghi e ti rassoda». Sull'amore spiega: «Da un uomo voglio la gioia di vivere, il senso dell'avventura. In questo momento non sono innamorata di un uomo. Sto in una fase di eleborazione, sto capendo. Sono in un momento in cui mi godo la mia libertà. Federico (Zampaglione ndr) è stato un grandissimo amore e sono amica della moglie. L'ho imparato dai miei genitori che si sono separati e sono rimasti amici».

