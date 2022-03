Isola dei Famosi 2022, è passione tra Roger ed Estefania: intimità (già) in hotel? La confessione dell'amica

L'Isola dei Famosi 2022 è iniziata da 4 giorni e già l'Honduras si accende. A infuocare gli animi dei naufraghi non solo le liti ma anche la passione. Pare proprio che la prima coppia sia già nata sull'Isola di Ilary Blasi. C’è del tenero fra Estefania Bernal e Roger Balduino. I due provano una forte attrazione ma il pubblico ha deciso di dividerli nella prima puntata. Roger, in coppia con Jovana è sbarcato a Playa Sgamada mentre Estefania che se la gioca con Nicolas Vaporis è rimasta a Playa Accopiada.

Isola dei famosi 2022, Roger ed Estefania sono la prima coppia?

«Ho provato a scriverle un messaggio in spagnolo – sono le parole del modello brasiliano – se devo pensare ad una persona nell’altra isola, penso a Estefania. Di lei mi piace il suo modo di essere, è sempre felice e sembra una persona vera. Mi piace». Ma ha aggiunto il bel Roger: «Tempo al tempo, se deve succedere, succederà». La risposta di Estefania arriva chiara e tempestiva: «Lui è bello, è figo. Forse se arriva qua abbiamo del tempo per conoscerci meglio». Un'attrazione che ha incuriosito subito la conduttrice e gli opinionisti dell'Isola dei Famosi.

Cosa è successo in hotel tra i due?

Dopo una serie di clip che ieri sono state mostrate in diretta infatti Ilary ha fatto scrivere un messaggio a Roger da spedire alla sua bella. Ma si vocifera che la passione tra i due sia scoppiata addirittura prima che i naufraghi approdassero sull'Isola.

«Un uccellino mi ha detto che effettivamente qualcosa si è mosso prima che arrivassero qua tra i due», così Alvin entra a gamba tesa sulla questione.

Sembrerebbe infatti che Roger e Estefania avrebbero consumato in albergo già prima di inizare il reality e a svelare il segreto ci ha pensato Cloè d’Arcangelo l'amica della naufraga presente in studio ogni puntata. La bellissima ragazza ha confidato che, secondo lei, tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi sarà successo sicuramente qualcosa in albergo, ancor prima di iniziare.

