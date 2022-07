Dopo Nancy Brilli ecco Claudia Gerini: la prova costume è super. «Ci difendiamo discretamente»

I don't care. Non mi importa. Parola di Claudia Gerini, che sull'onda del messaggio body positive lanciato ieri dalla spiaggia da Nancy Brilli, pubblica una serie di scatti in cui mostra con orgoglio il proprio corpo in costume da bagno.

In quella che gli esperti hanno già ribattezzato la settimana più calda dell'estate, Claudia Gerini toglie il respiro con il suo corpo tonico e in forma. E pazienza se le curve dei fianchi appaiano più morbide di 20 anni, per l'attrice non è poi così importante, come lascia intendere in un carosello di foto.

Claudia Gerini, la prova costume sui social: «Ci difendiamo discretamente»

«Beccata a Isola di Espalmador. Certo, mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti...» si rimprovera bonariamente Gerini. «Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede…» si giustifca l'attrice, che a dicembre soffierà su 51 candeline. «Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente».

Un messaggio scherzoso, ma tutt'altro che scontato in tempi di dove a tutti viene chiesto di uniformarsi a dei modelli prestabiliti, che rimbalzano continuamente sui social. E se il concetto di corpo femminile cambiasse? Claudia Gerini e Nancy Brilli sono pronte per la rivoluzione. They don't care.