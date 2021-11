Federico Zampaglione, la rivelazione a Oggi è un altro Giorno: «Ecco perché è finita con Claudia Gerini»

Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno. Con la chitarra ha intonato alcuni suoi brani e ricordato con commozione l'amicizia con Franco Califano. Ha anche risposto a delle domande sulla sua vita privata e in particolare sulla rottura con Claudia Gerini.

Federico Zampaglione a Oggi è un altro Giorno

Il Califfo è un artista che tutta Roma e tutta Italia non dimenticano. Il musicista si commuove nel ricordare un aneddoto in particolare: «Il sole tramontava, lui stava piangendo e io ero in imbarazzo. A un certo punto mi disse: 'Io piango sempre quanno er sole more'».

Federico Zampaglione e Claudia Gerini

Sulla madre di sua figlia, l'attrice Claudia Gerini, ha raccontato: «Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d'amore iniziano e finiscono. L'amore può durare in eterno e non è questo il caso, ma noi abbiamo passato momenti molto belli, fatto film insieme e una figlia bellissima... Si sentiva che eravamo molto legati, ma eravamo cresciuti andando in direzioni diverse. L'abbiamo vista come una fase senza rancori. Nostra figlia è vissuta in un clima sereno, poi è arrivata mia moglie. La famiglia allargata si può fare... Tutto quello che a volte ci succede cerchi di controllare la vita, ma la vita va dove vuole andare».

