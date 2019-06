Artisti famosi e band locali sul palco a Civitanova per il concerto di Anastacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Il concerto di Anastacia l’8 giugno alle ore 21 allo stadio comunale di Civitanova vedrà esibirsi sul palco tante star e band locali per intrattenere il pubblico nell’attesa: da Aniceto, dj del Chiambretti Night, ai Geisha che è la band ufficiale del tour italiano “IMAGinACTION”, Alys promessa del panorama underground italiano, Viola Thian di Fano ma già affermata a livello italiano, Linda D artista vicina ad Anastacia, gli Zuth anche loro civitanovesi, poi Nancy Fazzini da anni mascotte del Sanremo Music Awards e Sara Scognamiglio vincitrice del “Sanremo Music AWards” nel 2005. “Waiting for Anastacia” si chiamerà questo momento iniziale della serata in cui oltre alle canzoni ci sarà l’intervento del sindaco Ciarapica e la Civitanovese Calcio che festeggia i suoi 100 anni di attività.