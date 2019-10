Tale e Quale Show, Panariello chiede scusa per la battuta su Anastacia: «Gaffe imperdonabile»

«Sono qui per chiedervi scusa su una battutaccia che mi è scappata durante Tale e quale show». Con un video sui social, Giorgio Panariello prova a chiudere la polemica scoppiata dopo la sua gaffe di venerdì scorso, durante il programma condotto da Carlo Conti su Rai1: commentando l'esibizione di Tiziana Rivale, che ha interpretando Anastacia sulle note di Left Outside Alone, il comico ha chiesto alla cantante se il suo seno fosse «roba sua», oppure fosse stato applicato per assomigliare di più alle «poppe» della popstar americana. Dimenticando che Anastacia ha affrontato per due volte il cancro al seno e finendo nel mirino dei social.

«È una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo», sottolinea Panariello nel video. «Non ero evidentemente preparato alla trasmissione, alla puntata e a quel personaggio in maniera specifica. Sapevo perfettamente del problema che aveva avuto Anastacia, ma in quel momento l'ho completamente dimenticato. Non è la prima né sarà probabilmente l'ultima gaffe che farò nella mia vita: essendo un comico, può capitare di buttare là delle cose di getto, alla volte sono belle battute, altre volte deficienti». «Non vorrei fare della retorica - continua l'attore - anche perché ho amiche carissime che hanno subito la stessa operazione. Lungi da me voler fare una battuta su un problema come quello: chiedo scusa a tutti coloro che affrontano lo stesso problema, a tutte le donne che mi ascoltano, mi dispiace tantissimo».

Ultimo aggiornamento: 18:48

