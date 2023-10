Chi l'ha visto, «qualcuno perderà il lavoro stasera»: cosa è successo alle spalle di Federica Sciarelli durante la diretta

Come ogni mercoledì, la prima serata di Rai 3 è dedicata a Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alla ricerca di persone scomparse. La trasmissione vanta da sempre un pubblico affezionato che le regala picchi di ascolti, e un nutrito gruppo di spettatori che si dà appuntamento su X (ex Twitter) per commentare in diretta quanto accade in tv. Sono stati proprio loro a notare quanto accaduto alle spalle della conduttrice, e che in molti hanno collegato ad alcuni problemi di messa in onda. Ma vediamo cosa è successo.

Durante l'ultima puntata di Chi l'ha visto?, quando la trasmissione si apprestava alle battute finali, sembra esserci stato un problema con i telefoni in studio, che non funzionavano, e con i servizi, che partivano in ritardo.

Un'anomalia che non è passata inosservata su X, e che gli spettatori hanno immediatamente ricondotto a un dettaglio molto strano apparso alle spalle di Federica Sciarelli.

In uno degli schermi ad uso della regia, in molti hanno notato delle immagini che poco avevano a che fare con le persone scomparse: sul televisore stava andando in onda un film, e per giunta trasmesso dalla rete concorrente Italia 1. Per la cronaca, il film in questione era Terminator - Destino oscuro. Una gaffe che non è passata inosservata e - qualcuno scommette - «farà perdere il lavoro a qualcuno stasera».