Balivo super sexy su Instagram: lo scatto fa impazzire i fan, ecco cosa dicono

Caterina Balivo super sexy su Instagram. Nell'ultimo post la conduttrice Rai di Vieni da Me si fa immortalare in una posa sensuale seduta sulle scale: minigonna e tacchi a spillo. La Balivo scrive così:

Mentre sono sveglia dalle 7, ancora pigiamata con Cora che piange per il raffreddore e GA le urla “basta”, mi distraggo pensandovi e suggerendovi mise per il #weekend. Io punto sull’intramontabile ‘Little black dress’

».Un look che non è passato inosservato ai follower che in poche ore hanno inondato di like e commenti la bella Caterina. Complimenti per il look e la bellezza: c'è chi le chiede il suo segreto per una bellezza così acqua e sapone e chi si limita ad applaudire con emoticon di vario genere. Tutti i giorni la Balivo va in onda su Rai 1 dopo il tg delle 13,30 con la trasmissione Vieni da Me.