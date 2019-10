Caterina Balivo, gaffe in diretta del concorrente a Vieni da me: «Ma è morto...». Gelo in studio

Vieni da me , gaffe in diretta del concorrente: «Ma è morto...». Caterina Balivo reagisce così. Oggi, durante il gioco telefonico, il concorrente in linea avrebbe fatto una gaffe, lasciando tutti di stucco. Il gioco consiste nel capire a quale vip appartiene un appartamento di cui scorrono le immagini in diretta.

In studio, Caterina Balivo con al fianco Alessandro Haber - ospite della puntata - illustra gli indizi. Un vaso di vetro, un soprammobile particolare. Un attaccapanni con tanti cappotti. E il concorrente risponde: «Visto che sono in tanti, dico la casa di Vittorio Gassman (celebre attore e regista scomparso nel 2000 all'età di 78 anni, ndr)». Gelo in studio. Caterina Balivo, con una faccia sgomenta, chiede per regolarità alla regia se si tratta della casa di Vittorio Gassman.

La risposta è ovviamente negativa e Caterina Balivo chiosa imbarazzata: «Ce lo aspettavamo». Probabilmente, il concorrente avrà fatto confusione con i nomi, lasciando increduli tutti i presenti.

