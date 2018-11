Carlo Verdone compie gli anni, gli auguri di "Jessica" Gerini al suo "Ivano" /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Verdone compie gli anni e chi meglio della sua Jessica può aiutarlo a spegnere 68 candeline. Ecco le foto che Claudia Gerini pubblica sul profilo Instagram per fare gli auguri all'amatissimo "Ivano".La prima immagine è infatti tratta dal film cult Viaggi di nozze (1995) in cui Carlo Verdone e Claudia Gerini interpretano una coppia di ultracoatti alle prese con spericolate acrobazie passionali: "O' Famo strano".L'attrice romana ha recitato con Verdone anche in Sono Pazzo di Iris Blond e Grande, grosso e... Verdone.