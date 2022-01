La beauty da viaggio per ogni occasione, non devono mai mancare la maschera per il viso e salviette struccanti

ANCONA - Una beauty da viaggio per ogni occasione. E destinazione, naturalmente. Un kit mordi e fuggi, da variare a seconda delle stagioni, delle mode e delle necessità, per mantenersi al top anche se distanti da casa mille miglia. In aereo o in treno, se non si è più che previdenti, il rischio di perdersi per strada lucentezza e turgore del viso è davvero dietro l’angolo. E, allora, ecco alcuni, piccoli ma significativi suggerimenti per assicurarsi, comunque, una skincare da dieci e lode in qualsiasi parte del pianeta. Regole e prodotti base da portare con sè per garantirsi il minimo vitale e mantenere una cute a prova di bacio. Insomma, belle sempre e ovunque. Il top? Una sana maschera per il viso, magari in tessuto, e anche qualche spruzzata di acqua termale.



Le regole

Che, poi, queste regole sono note e arcinote ma con il trascorrere dei mesi variano a seconda delle new entry e delle esigenze via via emergenti. Per esempio, specialmente se si viaggia in aereo ad alta quota e a lungo, soprattutto d’estate, sarebbe preferibile non truccarsi: l’aria condizionata, secca e artificiale, rovina ogni bendidio. Quindi, è bene idratare sempre e con costanza, bevendo molto. Regola generale, a prescindere dalle stagioni. Se poi il make up è d’obbligo, nessun problema. Il beauty da viaggio, in questo caso, propone salviette struccanti, acqua micellare, e detergente viso. Ma anche un detergente per gli occhi. Pulizia della pelle, anzitutto. E poi una crema viso idratante, un balsamo labbra, una crema mani e una per il corpo.



I prodotti base

Salviette struccanti, acqua micellare e detergente viso? L’essenziale per chi si accinge a muoversi in viaggio. Se possibile, magari un solo prodotto che racchiuda le proprietà di tutti gli altri, così da non prendere molto posto. Necessario, invece, un detergente per gli occhi, molto più delicati rispetto alle altre parti del viso. A stretto giro di mano, anche la crema idratante viso, adatta sia al giorno sia alla notte. Sarebbe preferibile, una crema a rapido assorbimento, dato il contesto. Necessario, poi, un contorno occhi: la zona perioculare è molto delicata e bisogna curarla sempre mantenendola idratata. Se poi ci spostiamo un po’, ecco il balsamo per le labbra: un prodotto come questo occorre portarlo sempre con sè e applicarlo giorno e notte, è anche una base ad hoc per il rossetto. Magari, un semplice burrocacao. In viaggio, poi, non può mancare una crema per le mani: è sempre importante tenerle ben idratate. Come il corpo: una crema per idratare la pelle del corpo è necessaria.



Il plus

Se poi si vuole qualche coccola in più, niente di meglio che una maschera super idratante ma che non unga la pelle. Dopo questa, anche una spruzzata di acqua termale, d’estate in particolare: oltre a idratare, riattiva i principi attivi della maschera. Se non c’è questa, è sufficiente un qualsiasi spray idratante, da spruzzare, ma con parsimonia, anche sulle punte dei capelli. Il viaggio continua.

