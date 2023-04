«Brooke e Taylor a Beautiful, da nemiche storiche a migliori amiche». E spunta (persino) un'ipotesi hot

A 'Beautiful' è in corso una vera e propria rivoluzione, Brooke e Taylor sono diventate amiche per la pelle. Le eterne rivali, che per tutta la vita si sono contese Ridge, hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra e hanno scelto se stesse piuttosto che essere donne oggetto vittime delle eterne indecisioni dell'uomo che, per entrambe, a turno è stato amante, fidanzato, marito.

Brooke e Taylor ora sono amiche

Lasciando sbalorditi i fan della soap opera che in Usa va in onda dal 1987 mentre in Italia dal 1990, Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e Taylor Hayes ( Krista Allen) si sono finalmente rese conto dell'inutilità di farsi la guerra per un uomo e, contrariamente a quello che era un copione che si ripeteva sistematicamente, si sono reciprocamente giurate fedeltà dichiarandosi BFF (Best friends forever, migliori amiche per sempre). Alcune scene lasciano persino il dubbio che tra le due possa nascere una relazione omosessuale.





I colpi di scena a Beautiful

Nel corso degli anni Beautiful non ha mancato di scioccare il suo pubblico, ha persino portato sullo schermo un personaggio transgender, Maya Avant (Karla Mosley), che alla fine dopo aver svelato il suo segreto si unisce in matrimonio con Rick Forrester (Jacob Young), ma il copione - sottolineano i critici - non è mai stato stravolto in favore del progresso al femminile, rimanendo quindi 'conservatore', prediligendo il maschio che sposta le donne pedina. Ma i colpi di scena non sono finiti.



In quella che è un'altra rivoluzione, anche Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Bill Spencer (Don Diamont) concedono una tregua alla loro rivalità e uniscono le loro forze per liberarsi della spietata Sheila Carter (Kimberlin Brown). Per una volta, quindi, non si contendono la stessa donna, ma si battono in nome delle loro famiglie allargate. Beautiful tuttavia non sarebbe Beautiful senza scandali e il testimone potrebbe passare dai genitori ai figli. Nuovi pericoli in agguato potrebbero compromettere la vita affettiva della nuova generazione di rampolli della potente famiglia Forrester.