Berlusconi i funerali, dove vederli in tv? Da Rai a Mediaset chi li trasmette. I programmi sospesi oggi mercoledì 14 giugno

L'appuntamento per dare l'addio a Silvio Berlusconi è oggi, 14 giugno 2023, in piazza Duomo alle 15. Per oggi è stato proclamato lutto nazionale per ricordare l'ex premier, morto lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni, dopo una lunga lotta contro la leucemia mielomonocitica cronica. E proprio oggi saranno celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano, alla presenza delle più alte cariche del nostro Paese e milioni di italiani. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta televisiva. Oltre alle reti Mediaset, che proporranno la diretta in simulcast, speciali e approfondimenti, anche Rai 1, Rainews24 (che da ieri stanno già dedicando speciali e approfondimenti) e altri canali seguiranno le esequie che saranno celebrate nel Duomo di Milano. La cerimonia inizierà alle 15, la celebrazione sarà presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo della città. Ecco quindi dove vedere i funerali di Berlusconi in tv.

Berlusconi i funerali: cosa trasmetterà Mediaset

Le esequie di Stato avranno luogo a partire dalle 15.00 nel Duomo di Milano: e intorno a quell’ora avrà inizio su Canale 5 uno Speciale Tg5 che racconta in diretta ciò che accade prima, durante e dopo le celebrazioni. L'evento sarà mandato in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie.

La diretta sulla Rai

Rai1 seguirà i funerali dalle 14 alle 17. Rai News trasmetterà la cerimonia con la traduzione in Lingua dei segni e dalle 12.00 alle 18.00 proporrà un filo diretto. Su Rai2 dopo le esequie spazio a uno Speciale Tg2 dalle 17.00 alle 18.35. Tutte le sedi e gli uffici Rai, a cominciare da Viale Mazzini, avranno la bandiera a mezz'asta. Inoltre in Duomo saranno presenti i vertici aziendali (la presidente Marinella Soldi, l'ad Roberto Sergio e il dg, Giampaolo Rossi).

Le altre tv

Diretta dei funerali di Berlusconi anche su La7 con uno Speciale TgLa7 in onda dalle 15.00 con il direttore Enrico Mentana a commentare le esequie. Funerali in diretta anche su Sky Tg24 che da ieri ha dedicato integralmente la sua programmazione alla figura dell'ex presidente del Consiglio. Anche domani il canale all news, dalle 7.00 del mattino alle 20.00, documenterà con una diretta fiume i funerali di Stato. Vertici istituzionali, leader politici, compagni di partito, commentatori e persone a lui vicine interverranno per ricordare l'uomo, il politico e l'imprenditore. La diretta sarà trasmessa anche da Sky Sport 24.

Come cambia il palinsesto di Mediaset oggi

La programmazione Mediaset dedicata al ricordo di Silvio Berlusconi intanto continuerà su Retequattro con l'appuntamento in access prime-time con “Stasera Italia”, seguito da “Zona Bianca”, e su Italia 1, con il docufilm «C'è solo un presidente» sull'epopea di Berlusconi nel mondo del calcio.

Su Canale 5, oltre le fasce di Tg5 prima pagina e della prima edizione mattutina alle 8, la giornata prevede alle ore 8.40 Mattino Cinque News – Speciale che, per il secondo giorno consecutivo, prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13.00. A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 delle ore 13.00 (in onda in simulcast anche su Retequattro). Spazio poi allo speciale Tg5, in onda dalle ore 13.30 alle 18.20, all’interno del quale andranno in onda i Funerali di Stato previsti alle ore 15.00 nel Duomo di Milano (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie). Sospesi ancora i programmi di intrattenimento e le soap opera. Non sappiamo quindi ancora quando torneranno Beautiful e Terra Amara, ne tantomeno per quando è prevista la semifinale dell'Isola dei Famosi 2023.

I programmi oggi sulla Rai

Su Rai1 prima dei funerali ci sarà uno Speciale Tg1 dalle 6.30 alle 9.50. Per concludere Speciale Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1 dalle 20.35 alle 23.15, e una riedizione di Mixer, con l'intervista di Giovanni Minoli a Berlusconi, dalle 23.20 alle 24.00.

Berlusconi e i funerali di Stato: il motivo

Per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, il Governo ha stabilito che vengano eseguiti i funerali di Stato, così come si riserva a ogni Presidente degli organi istituzionali italiani anche dopo il termine del mandato. Alla cerimonia saranno presenti le più alte cariche dello Stato, primo tra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre (presumibilmente) alla premier Giorgia Meloni. Le esequie saranno celebrate dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Successivamente, Berlusconi sarà sepolto nel mausoleo di Villa San Martino ad Arcore, che lo stesso Cavaliere fece costruire nel 1990 per tutta la sua famiglia.