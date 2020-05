È morto Fred Willard, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Beautiful

Fred Willard è morto, fu conosciuto dal grande pubblico italiano come John Forrester. Questa sera si è spento all'età di 86 anni l'attore e umorista Fred Willard, che prestò il volto al John Forrester della famosa soap 'Beautiful' dall'ottobre del 2014 al giugno del 2015.

Lo rivela il sito Tmz, riportando le parole della figlia del veterano attore comico: «Mio padre è morto in pace la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni -ha dichiarato- Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici tutti fino alla fine. Lo abbiamo amato così tanto. Ci mancherà per sempre». Willard ha avuto una lunga carriera, divertendo il pubblico dietro la macchina da presa, sia in tv che al cinema. Diventò famoso alla fine degli anni '70 con apparizioni in sitcom parodistiche come 'Mary Hartman, Mary Hartman', 'Fernwood 2 Night', America 2-Night' e altri simili negli anni '80.

