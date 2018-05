Baye Dame, sesso in casa con Angelo Sanzio? La risposta su Instagram

Grande Fratello, Angelo Sanzio: «Ho fatto sesso con Baye Dame nella casa»​

Le parole diall'interno della casa del Grande Fratello su un presunto rapporto orale conhanno fatto scatenare il web. Il Ken italiano durante la festa Hawaiana ha confessato di aver fatto sesso nel bagno del lido Carmelida: “La stecca di liquirizia l’ho presa pure io. Vi ho dato uno scoop! Ma non è stato completo”.Se si tratti di uno scherzo o meno non è dato saperlo, ma Baye Dame ha sentito la necessità di smentire tutto vi Instagram.L'ex concorrente del GF ha postato in una delle stories su Instagram l'immagine di una confezione di bastoncini di liquirizia: "Ho visto un elefante volare... Ditemi che credete anche a questa!".