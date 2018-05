Sanzio contro Simone Coccia: «Sei una bandierina ti ho evitato la squalifica»

di Silvia Natella

L'ultima puntata delnon ha risparmiato colpi di scena, soprattutto ai concorrenti. Dentro la casa, infatti, non si aspettavano una doppia eliminazione. Subito dopo l'uscita di Lucia Bramieri, è toccato adabbandonare il gioco. Ed è proprio il "Ken" italiano ad attaccare sul profilo Instagram il primo finalista di questa edizione«Sei lì grazie a me».L'eliminazione di Angelo è seguita a un gioco sadico degli autori. Inizialmente credeva di essersi salvato poiché Coccia aveva ottenuto più voti. In realtà il quesito al pubblico riguardava l'accesso alla finale e non l'uscita dal reality. Solo ora però il giovane sceglie di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Angelo Sanzio attacca viaSimone Coccia e racconta che l’ex spogliarellista ha rischiato la squalifica.Sanzio ha postato solo un'anticipazione, dal momento che sarà ospite domani aNel programma dispiegherà l'accaduto. Il compagno della senatriceavrebbe tradito la sua fiducia, dimostrandosi irriconoscente. Per molti l'episodio sarebbe quello della lite tra Coccia e Favoloso.Sembra sia stato l’intervento di Sanzio a evitare il peggio e la possibile squalifica dell’ex spogliarellista.«Caro Simone, l’unica bandierina lì dentro sei tu. Tempo al tempo. Se sei rimasto lì dentro, è proprio grazie a una bandiera. Se quella famosa notte non hai fatto un brutto gesto meritevole di squalifica è grazie a me che ti ho fatto ragionare. Ho sbagliato a stimarti. Mi sento tradito», le parole pubblicate su Instagram.