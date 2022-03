Il grande autore di graphic novel “Gud” due giorni a Fabriano per insegnare la magia del fumetto

FABRIANO - Ancora una volta l’arte, la cultura al centro del percorso di Carifac’Arte, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, che mette al centro la ricerca culturale del territorio attraverso la realizzazione del workshop teorico e pratico “Come Creare Fumetti”. Due giornate dal 26 al 27 marzo a Fabriano per scoprire come nascono le storie, dove andarle a trovare e come organizzarle sulla carta.



Il fuoriclasse

Protagonista di questa due giorni Daniele Bonomo in arte “Gud”, il più importante autore italiano di graphic novel per ragazzi della scuola primaria. Docente dal 2001, i suoi corsi, declinati per fasce di età, coinvolgono i grandi e incantano i bambini in laboratori spettacolari e creativi. Tra i titoli pubblicati con Tunué: “La notte dei giocattoli”, adattamento dell’opera teatrale di Dacia Maraini, il bestseller per l’infanzia “Jo e i tre cappottini” e il manuale “Tutti possono fare fumetti”. La serie di libri dedicata a Timothy Top (uno dei suoi personaggi più famosi) è tradotta in Germania e negli Stati Uniti. È uno degli ideatori dell’Arf! Il Festival del Fumetto di Roma. Dal febbraio 2018 insegna alla TheSign – Comics and Arts Academy di Firenze e, come consulente esterno per didattica e comunicazione, collaboro con Acca – Accademia di comics, creatività e arti visive di Jesi. Da Novembre 2018 è anche docente nel corso accademico di primo livello di Graphic Design – Comics and Illustration alla Rome University of Fine Arts. Per conoscere il disegno che serve per raccontare, per creare un personaggio e farlo muovere, recitare e interagire con l’ambiente.



La passione

Il workshop – previsto dal 26 al 27 marzo prossimo - è stato pensato per chi ha la passione dei fumetti e non ha mai studiato per farli, per chi già li fa e vuole approfondire le tecniche di storytelling, per chi insegna e vuol utilizzare il linguaggio del fumetto nella didattica. Il workshop si svolgerà all’interno del Polo Museale Zona Conce di Fabriano (due giorni dalle ore 9 alle ore 18 con due pause di 15 minuti e una pausa pranzo di 30 minuti per un totale di 16 ore). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.



Il libro

Il workshop sarà anche occasione per presentare l’ultima opera di Gud, il libro “Come creare fumetti”, la guida pratica per insegnare ai ragazzi come creare storie (a fumetti) pensato per i giovani autori in erba, ma anche per genitori e insegnanti per soddisfare la crescente voglia di creare storie a fumetti. «Raccontare il fumetto nelle scuole – spiega l’autore per introdurre la pubblicazione del libro, prevista per il prossimo 17 marzo - significa donare alle nuove generazioni la conoscenza di un linguaggio dirompente e la forza di uno strumento di comunicazione che può aiutare a migliorare il mondo, una vignetta alla volta». Per le iscrizioni segreteriacorsi@carifacarte.it o telefonare al 3281030132 entro il 17 marzo.

