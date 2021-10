Dardust autore di musica pop da Guinness, la Fimi lo incorona come il più prolifico e di maggior successo del 2021

ASCOLI - L’ascolano Dario Faini, in arte Dardust, noto anche con lo pseudonimo di DRD, è l’autore italiano di musica pop più prolifico e di maggior successo del 2021. Ad affermarlo è la Fimi, la Federazione Musicale Italiana, che ogni anno stila la singolare classifica di coloro che nel campo delle sette note hanno ottenuto il miglior risultato, grazie ai brani concepiti per se stesso e per altri artisti.

Il lavoro effettuato dal musicista, autore e produttore dall’inizio dell’anno ha dello straordinario. È chiaro che si tratta di esito che va certamente a raccogliere i frutti di un operato ormai più che decennale per lui, con decine di brani che in tutto questo tempo hanno dominato nelle radio, nelle piattaforme e nelle classifiche di vendita: da “Pamplona” per Fabri Fibra a “Riccione” per i The Giornalisti ; da “Magnifico” per Fedez e Francesca Michelin a “Luca lo stesso” di Luca Carboni; da “Partiti adesso” di Giusi Ferreri a “Se piovesse il tuo nome” per Elisa; da “Guaranà “ di Elodie a “Calypso” di Charlie Charles. Solo per citarne alcuni. E senza ovviamente dimenticarci dell’eccezionale successo di “Soldi” per Mahmood, trionfatore a sorpresa del Festival di Sanremo 2019 e divenuta poi hit di proporzioni mondiali dopo la partecipazione all’Eurovison Song Contest.

Stavolta Dario, che ha potuto contare anche sugli echi provenienti dal suo ultimo progetto discografico, intitolato “S.A.D. Storm and drugs”, uscito nei mesi della pandemia, ha fatto davvero il pieno di trionfi. Basti pensare alle vendite eccezionali dei due album da record, quelli di RKomi e San Giovanni, densi di pezzi scritti da Faini, a partire da quel tormentone senza fine chiamato “Malibu”, musicato dall’artista ascolano e interpretato da quest’ultimo, vincitore della scorsa edizione di “Amici”. A far salire le quotazioni di Dario “Dardust” Faini, sino a farlo balzare al primo posto del 2021 è stato quest’anno soprattutto ciò che è emerso dopo l’ultima edizione di Sanremo. “La genesi del mio colore” di Irama e “Voce”, il brano cantato da Madame, entrambi in gara alla kermesse canora, sono stati tra i brani più venduti, conquistando ciascuno il triplo disco di platino, con oltre 210 mila copie vendute. Un exploit ottenuto da Madame anche con l’album, con cui è riuscita a vendere più di 100 mila copie. Benissimo è andata anche al brano “Amare” della Rappresentante di Lista e a “Glicine” interpretato da Noemi, entrambi diventati dischi di platino, con oltre 70 mila copie.

Tutto questo, mentre il talento dell’artista ascolano è rivolto a nuovi progetti. Successivamente alle fatiche per le recenti uscite discografiche di Mahmood ed Elodie, quest’ultima per cui ha creato il pezzo “Vertigine”, Faini sta per raccogliere i frutti dell’imminente album di Alessandra Amoroso. Alle spalle di Dardust come miglior autore Fimi di questo 2021, stavolta c’è Federica Abbate, che un anno fa raggiunse invece la cima del podio. Ovviamente felicità a mille per l’infaticabile artista, che nel corso dell’estate appena terminata si è esibito a Pesaro e ad Ascoli. Nella sua città natale, lo scorso 29 agosto, aveva attirato oltre un migliaio di persone in piazza del Popolo, in occasione dello show benefico, “Memorial Alessandro Troiani”, durante il quale si è cimentato dal vivo accanto ad Emma Marrone, Alessandra Amoroso e a Saturnino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA