ASCOLI - Il suo album “Io non ho paura” è stato certificato doppio disco di platino, e dello stesso i brani “Bella fregatura” e “Acqua tonica” sono platino e “Buonanotte” e “Il mio nome” sono oro: Ernia, al secolo Matteo Professione, è in tour dallo scorso mese di giugno. Farà tappa venerdì, 11 agosto, alle ore 21,30 all’Arena Squarcia di Ascoli Piceno e aprirà l’Ascoli Summer Festival 2023.

Il tour

“Io non ho paura – summer tour” arriva dopo un entusiasmante tour sold out nei palazzetti fatto la scorsa primavera. Canta i suoi principali successi, ma anche i brani del suo ultimo album, che ha riscosso forti consensi tra il pubblico ancora una volta grazie alla capacità di andare a fondo nell’animo umano, di parlare di sentimenti, di raccontare le paure. E in occasione della doppia certificazione di platino, Ernia, due giorni fa, su Instagram scriveva che «è forte la vita ed è spaventosa, ognuno se non le ha lotta con le armi che trova. Grazie a chi l’ha fatto con me e per me». L’ispirazione del disco è proprio data dalle ansie che la sua generazione affronta ogni giorno. Da quella per il pericolo del nostro pianeta a quella della società, passando per il timore per l’instabilità economica. Il pubblico potrà approfondire quest’ultima tematica in “Tutti hanno paura”, brano che vede la collaborazione di Marco Mengoni. Ma ci saranno anche “Così stupidi”, dove affronta il tema del diritto di parola diventata un’arma a doppio taglio, o ancora “L’impostore”, dove il rapper parla del timore di non meritare quello che si ha. Ci saranno anche i brani “Qualcosa che manca”, con il feat. di Rkomi, le “Cattive intenzioni”, con il feat. di Salmo, “Acqua tonica”, in cui collabora Geolier. Da segnalare anche il feat. di Gaia e Guè nel brano “Bastava la metà”.

Il singolo

Poco prima dell’inizio del tour, Ernia ha pubblicato un nuovo singolo, “Parafulmini”, un brano estivo e travolgente, uscito alla fine dello scorso mese di maggio, che il rapper milanese ha realizzato insieme all’amico rapper Bresh (ad Ascoli sabato sera), di Fabri Fibra e con il produttore Zef. Un brano che si caratterizza per un ritornello che entra in testa e resta impossibile non canticchiare, un giro di basso in grado di trascinare il pubblico, e un testo caratterizzato da un velo di ironia. Con questo singolo Ernia parla di come i social ingannano, facendo vedere la perfezione. Collaborazioni importanti quelle di Ernia anche per questo brano, si diceva: Bresh e Fabri Fibra a parte, le cui carriere sono ben note a tutti, il produttore Zef ha collaborato a brani come “La coda del diavolo” di Rkomi ed Elodie, “Farfalle” di Sangiovanni o “Nemesi” di Marracash e Blanco. Ernia è nato e cresciuto nella periferia ovest di Milano, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con le proprie sottoculture urbane, in primis l’hip hop. Si fa conoscere alla scena musicale italiana con “Come uccidere un usignolo” e “68”, ma è nel 2020 che pubblica il terzo album “Gemelli”, che ha fatto letteralmente incetta di certificazioni: solo il disco è un quattro volte platino. Dell’album è stata fatta una riedizione nel 2021 con alcuni brani inediti.