Piergallini con il suo ultimo libro ospite al Costanzo Show

ASCOLI - La giornalista ascolana Roberta Piergallini è stata ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di martedì scorso. Lo storico talk show ha visto la presenza di Piergallini che ha parlato del suo libro “Il corteggiatore perfetto”, Capponi Editore, la cui prefazione è stata scritta proprio dallo stesso Maurizio Costanzo. Il romanzo “Il corteggiatore perfetto” racconta la storia di Angelica, una giornalista , bella, romantica e sognatrice, alla ricerca del vero amore. Dopo una serie di incontri sbagliati la protagonista conoscerà un uomo che la colpirà per la sua forte personalità e che le farà battere il cuore, ma purtroppo Angelica si ritroverà ad essere anche vittima inconsapevole di stalking. Durante la trasmissione la Piergallini, intervistata da Costanzo, ha voluto sottolineare il tema principale del suo libro, un messaggio rivolto a tutte le donne che sono vittime di stalking : «Trovare sempre il coraggio di denunciare il proprio stalker e persecutore». La giornalista ascolana ha quindi colto l’occasione per ringraziare pubblicamente Maurizio Costanzo per avere scritto la prefazione del suo romanzo ed aver creduto nel suo progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA