ASCOLI - «Un appuntamento che intende proseguire l’intento di destagionalizzare i grandi eventi oltre a promuovere nuove forme musicali e attirare verso la città un pubblico più ampio». Con queste parole, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha salutato in conferenza stampa l’allestimento del “Gran Galà degli Ottoni”, iniziativa che si svolgerà sabato, 12 novembre, alle ore 21 al Teatro Ventidio Basso. La serata, fortemente voluta dall’Amat e dal suo presidente Piero Celani, vedrà all’opera i 35 musicisti della Brass Band Oberosterreich, la realtà musicale austriaca famosa in tutto il mondo e insignita di numerosi riconoscimenti europei. L’appuntamento, che sta attirando un pubblico da tutta la regione, potrà avvalersi anche della presenza del Maestro Lito Fontana, formatosi professionalmente all’Istituto Spontini di Ascoli, dove ha anche insegnato dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Fermo.



Le sorprese



Piero Celani, nel corso della presentazione dell’evento, avvenuta alla Sala Ceci della Pinacoteca, ha svelato le tante sorprese che accompagneranno il concerto, a partire dalle oltre 15 bande regionali che con i loro musicisti saranno tra il pubblico per l’occasione. A presentare la serata, Piero Celani ha voluto 15 studenti dell’istituto Mazzocchi–Umberto I che, frequentando l’indirizzo relazioni internazionali, oltre a conoscere tre lingue tra cui il tedesco, potranno rappresentare al meglio le nuove generazioni della città. «Al termine del concerto, inviteremo gli ospiti a prendere parte ad un banchetto durante il quale i ragazzi consegneranno nella loro lingua la ricetta originale dell’oliva all’ascolana», ha detto Celani a proposito dell’incontro, affiancato dal preside Nazario D’Amato, dall’assessore comunale agli eventi Monia Vallesi e dal presidente dell’associazione Ascoli Più, Danilo Capoferri, che ha confermato tantissimi giovani associati alla serata.



Le bande



Il “Gran Galà degli Ottoni”, che riserverà sotto i riflettori del Massimo ascolano una formazione di straordinari musicisti, impegnati ad eseguire ottoni e percussioni nel corso di un concerto appassionato che preannuncia ricco di brani, vedrà tra il pubblico musicisti delle bande di: Osimo, San Benedetto del Tronto, Montottone, Santa Vittoria in Matenano, Recanati, Montecassiano, Castignano, Montegiorgio, Acquasanta, Sant’Angelo in Pontano, Orciano di Pesaro, Folignano, Venagrande, Penna San Giovanni e la Corale “Tebaldini” di San Benedetto del Tronto. Durante l’ esecuzione della Brass Band Oberosterrich, formatasi nella città di Linz, a rivestire il ruolo di trombonista solista sarà il maestro Lito Fontana, attualmente presidente dell’Istituto Vivaldi di San Benedetto del Tronto, da sempre coinvolto in prima persona nel tentare di aiutare i giovani musicisti a trovare la loro strada professionale in Italia e certo della grande valenza nell’universo musicale delle Brass Band.



L’annuncio



«Il prossimo anno organizzeremo al Ventidio Basso un importante festival internazionale di brass band, con formazioni provenienti da tutto il mondo», ha concluso Celani, certo dell’appeal di un genere che nel teatro ascolano ha già quasi registrato il sold out.