Angelo Branduardi, spettacolo rinviato ad Ancona per motivi di salute: ecco la nuova data

ANCONA - Per motivi di salute, il concerto di Angelo Branduardi, “Confessioni di un malandrino”, in duo con Fabio Valdemarin, previsto il 21 marzo, al Teatro delle Muse di Ancona, è stato rinviato al 18 maggio 2024, sempre al Teatro delle Muse di Ancona.

I biglietti restano validi

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. I possessori dei biglietti fruiranno degli stessi titoli, mantenendo fila e posto per il concerto del 18 maggio. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro e non oltre il 29 marzo 2024