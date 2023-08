Andy Taylor e il tumore, come sta la star dei Duran Duran? Il chitarrista: «Sono asintomatico»

Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, sta affrontando un tumore alla prostata al quarto stadio, per il quale aveva detto «non c'è cura». Il 62enne è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, per aggiornare i tanti fan che gli chiedono costantemente aggiornamenti. Taylor ha raccontato che la terapia nucleare alla quale si è sottoposto lo sta aiutando e la malattia adesso «è asintomatica». Il tumore gli ha impedito lo scorso anno di partecipare alla cerimonia di introduzione alla Rock Roll Hall Fame della sua band.

Andy Taylor e il tumore

Andy Taylor raccontato al Times che sta affrontando un ciclo di cure, che prevede la somministrazione di sostanze chimiche radioattive per via endovenosa. A seguirlo è lo scienziato Christopher Evans, che ha definito «Elon Musk del cancro». Secondo il quotidiano britannico è il chitarrista è «radioattivo da diversi giorni» e non riesce a dormire nella stessa stanza con qualcun altro. Taylor ha detto: “Sono stato classificato come cure palliative, di fine vita… e ora non lo sono più. Sono asintomatico»