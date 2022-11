Andy Taylor malato, lo storico chitarrista dei Duran Duran ha un tumore alla prostata. L'annuncio choc: «Non c'è cura»

Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, ha un tumore. Simon Le Bon ha comunicato la notizia, con una lettera aperta scritta da Taylor e letta durante la cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles. «Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente», ha detto il frontman band.

Come sta Andy Taylor

Andy Taylor, che compirà 62 anni il prossimo 16 febbraio, ha saputo della sua malattia circa quattro anni fa. Gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata metastatico in stadio 4. Attualmente le sue condizioni non sono state rivelate, ma la malattia gli ha impedito di presenziare alla cerimonia di Los Angeles insieme al resto della band. La malattia «non era immediatamente pericolosa per la vita» ma «non c'è cura», ha scritto il chitarrista nella lettera.

«Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni», le sue parole, lette da Simon Le Bon mentre tratteneva a fatica le lacrime. La band britannica degli anni '80 ha rotto i legami con Taylor nel 2006. Anche l'ex membro Warren Cuccurullo, che inizialmente doveva partecipare, non è andato alla cerimonia a Los Angeles.