“Non a voce sola”, dialoghi al femminile con Dandini, Galimberti, Vergassola con Riondino e tanti altri big in 13 Comuni da luglio a settembre

ANCONA - «Un vero e proprio pellegrinaggio laico, in un viaggio alla scoperta della cultura e del territorio marchigiano». Con queste parole la direttrice artistica di “Non a voce sola, serie di dialoghi al femminile” Oriana Salvucci ha condensato il significato della rassegna di quest’anno, giunta alla tredicesima edizione. Una vera e propria rassegna itinerante, che (da luglio a settembre) farà tappa in 13 Comuni marchigiani per dare spazio a poesia, filosofia, narrativa, musica ed arti.



La presentazione

Alla presentazione sono intervenuti al Palazzo delle Marche il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità Maria Lina Vitturini e la direttrice artistica Oriana Salvucci. «Una manifestazione – ha detto Latini - animata da tante forme artistiche che interagiscono in modo corale, in un rapporto diretto con le persone, con i cittadini, con i nostri borghi. Grazie agli organizzatori per l’impegno e la passione». «Una serie di serate utili per comunicare e diffondere messaggi concreti- ha detto la presidente Commissione Pari Opportunità Vitturini -. Che affronta temi legati alla consapevolezza femminile di cui ci stiamo occupando da tempo e su svolge in luoghi bellissimi della nostra regione. Andrà in scena in arene, piazze, teatri sparsi in tutto il territorio regionale, dal mare alle colline, indagando su temi di attualità, memoria, letteratura, sentimenti e suoni». I 13 Comuni coinvolti sono Montecosaro, Mondolfo, Porto Sant‘Elpidio, Porto Recanati, Sarnano, Petritoli, Camerano, Monterubbiano, Numana, Civitanova Marche, Treia, Rapagnano e Urbisaglia. Tra i protagonisti Serena Dandini, Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Dario Vergassola con David Riondino, Franco Arminio, Giuliano Turone, Maria Giovanna Luini, Marina Rei, Francesca Serra. La prima delle 13 tappe è prevista al Teatro delle Logge di Montecosaro il 1° luglio alle ore 21,15. Protagonista la filologa Silvia Ferrara, autrice del volume “Il salto”. «Questo libro - ha spiegato Oriana Salvucci – è inteso come guizzo, idea, trasgressione che ci può far fare progressi in avanti o indietro».

La studiosa di civiltà egee

La professoressa Ferrara, studiosa di civiltà egee, sarà intervistata dalla scrittrice Lucia Tancredi, quest’ultima ospite anche dell’appuntamento conclusivo, il 30 settembre a Urbisaglia, per dialogare con Benedetta Craveri, autrice del volume “La Contessa Virginia Verasis da Castiglione”. Secondo appuntamento il 7 luglio a Mondolfo con Umberto Galimberti, mentre Serena Dandini sarà la protagonista delle altre due successive serate, a Porto Sant’Elpidio il 13 luglio e a Portorecati il giorno dopo, con due suoi volumi “La vasca del Fùhrer e “Ferite a morte”. Gli eventi sono tutti a ingresso libero.

