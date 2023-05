Pechino Express, vincono l'anconetano Andrea Belfiore e Joe Bastianich. Battuta la coppia Pellegrini-Giunta (altro marchigiano)

Gli Italoamericani, la coppia formata da Joe Bastianich e dall’anconetano Andrea Belfiore, hanno vinto Pechino Express, battendo in finale la coppia dei Novelli Sposi, formata da Federica Pellegrini e suo marito, il pesarese Matteo Giunta.

Pechino Express, vincon il marchigiano Andrea Belfiore e Joe Bastianich



Le due coppie per metà marchigiane sono arrivate in fondo al percorso dopo aver sconfitto, nella prima parte di gara, la coppia terza classificata delle Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia). Sono giunte al traguardo finale in uno dei tempi di Angkor le due coppie più forti, dopo un percorso straordinario passato per l’India, il Borneo Malese, e infine la Cambogia. Una tappa finale non senza problemi: Pellegrini e Bastianich si erano infortunati nella puntata precedente.