Seno e glutei in splendida forma grazie alle maschere, ricche di rassodanti ed elasticizzanti vanno inserite nella beauty routine

ANCONA - Non solo maschere per il viso. A dare lezioni, ancora una volta, sono loro, le miss coreane: sul mercato e sempre più in voga ecco belle e pronte all’uso, quelle per il lato B e per il seno. Soprattutto superata la soglia dei 35 anni, è consigliabile l’utilizzo di queste preziose alleate nella lotta contro l’inesorabile invecchiamento cutaneo. In particolare, la maschera per i glutei è davvero un sogno.

Ricche di rassodanti ed elasticizzanti, vanno senza dubbio inserite nella beauty routine. Stessa musica per le maschere al seno: rappresentano un ottimo rimedio per risolvere i problemi di mancanza di elasticità e di rassodamento. Beninteso: non ci sono i miracoli dietro l’angolo ma tutto dipende dalla volontà di perseguire la strada del mantenimento tout court.



Il lato B

Avere glutei da urlo è per tutte un chiodo fisso dal momento che è una delle parti del nostro corpo che più vogliamo mettere in risalto. Per renderlo al top, vengono in soccorso le maschere che sono idratanti e rassodanti, spesso hanno effetti termici in grado di risvegliare la circolazione. La maschera serve per distendere la pelle e renderla più fresca ma è chiaro che non può trasformare l’impossibile: se si coniuga questo mezzo a un buon esercizio fisico, i risultati saranno davvero eccezionali e ancora più duraturi.

Le marche sono le più disparate, l’importante è leggere l’inci ovvero l’elenco degli ingredienti. Particolarmente efficaci sono, per esempio, quelle a base di collagene e vitamina B, in grado di far volare il sedere ai livelli della signora Kim Kardashian. Ma molto buone sono anche le maschere rassodanti e illuminanti che promettono un lato B meglio del tuo viso. Ci sono poi quelle per idratare e stringere o per schiarire e ringiovanire.

Il marketing è vario ma i componenti, alla fine, sono spesso simili come il collagene, la camomilla calmante, l’aloe, le alghe blu-verdi. Da non dimenticare anche i cerotti modellanti con acido ialuronico. L’obiettivo è unico: rimuovere gli oli in eccesso, rimpolpare la pelle, eliminare cellulite e smagliature.



Il décolleté

Eccole, poi, le maschere per il seno, che puntano a volumizzarlo e tonificarlo. Alcuni marchi offrono patch in tessuto, ultramorbidi, imbevuti di trattamento intensivo che si applicano in modo veloce. Molto spesso l’efficacia si lega alla combinazione dei patch con certi composti come il tè nero e la vitamina E, che svolgono un’azione lipo-riempitiva che incrementa di spessore lo strato adiposo favorendo così l’aumento del volume del seno. Ci sono poi maschere che garantiscono di rinfrescare la pelle con proprietà idratanti e anti invecchiamento con un siero contenente, tra l’altro, estratto di ginseng e acido ialuronico. Altre ancora puntano sulla sinergia anche con un siero tramite ingredienti come l’acido glutammico che aiuta l’idratazione, la prolina, che stimola la produzione di collagene, gli isoflavoni di soia che aumentano la massa mammaria e il luppolo che rassoda.

