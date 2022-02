I Pinguini Tattici Nucleari il 2 luglio al PalaPrometeo di Ancona, Mobrici sarà il 6 aprile al Mamamia di Senigallia

ANCONA - Riprende il tour dei Pinguini Tattici Nucleari nei palazzetti di tutta Italia, con le date, tutte già soldout, riprogrammate per i mesi di giugno e luglio. Il 2 luglio sarà recuperata la data, originariamente prevista per il 3 marzo, al PalaPrometeo di Ancona, mentre il 24 luglio il gruppo sarà a Servigliano, al parco della Pace, nell’ambito del No Sound Fest. Il “Dove eravamo rimasti tour” riprende, dunque, e si allarga all’outdoor, con il titolo che sintetizza tutta la voglia della band bergamasca di ricominciare a vivere la musica e lasciarsi alle spalle i due anni di stop dei grandi eventi. Un periodo buio che loro stessi considerano una parentesi da cancellare, per ripartire, come dice il nome del tour, «da dove eravamo rimasti».



Il gruppo, per la verità, non si è mai fermato, ma ha collezionato dischi d’oro, di platino, e anche doppi e tripli platini, segno che se si sono fermati i live, non si è arrestato il loro successo. Per questo non vedono l’ora di tornare ad abbracciare di nuovo i fan, il loro affezionato pubblico, che, pur se il periodo è stato del tutto particolare per l’arte musicale, è anche vero che ha continuato a sostenerli nonostante tutto. A cominciare da chi aspettava il 3 marzo ad Ancona, il cui biglietto resta valido anche per il prossimo 2 luglio, per continuare con chi non vede l’ora di essere sui palchi della tournée outdoor, quella in esterna, che li porterà nuovamente nelle Marche, 22 giorni dopo, il 24 luglio, a Servigliano.

In entrambi i casi il pubblico potrà seguire i Pinguini Tattici Nucleari dal loro passato, esperienza sanremese compresa, fino al presente della ripartenza e al futuro dei live. Le vendite per i biglietti del tour in esterna saranno in vendita il 28 febbraio dalle 14. Quanto a tour, sono state programmate le nuove date anche di Mobrici: a Senigallia sarà il 6 aprile al Mamamia. Anche in questo caso i biglietti già acquistati rimangono validi.

