ANCONA - Si preannuncia un autunno carico di novità discografiche di rilievo e si spera nella qualità della musica. L’8 settembre arriva l’album di inediti “RengaNek” di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani con undici nuovi brani eseguiti dai due artisti. A tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22 settembre esce il disco di inediti “Dedicato a noi” di Luciano Ligabue anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo” per poi tornare live da ottobre con un tour nei palasport. Stessa data per l’album d’esordio Matteo Bocelli, dal titolo “Matteo”, con 12 canzoni in inglese e italiano, una firmata da Ed Sheeran e con l’apripista “For you”.



Le sonorità di Emma



Dodicesimo album di inediti “Anima parallella” per Laura Pausini a novembre che sarà anticipato dall’inedito intitolato “Durare” e contenente “Un buon inizio”, “Il primo passo sulla luna” e “All’amore nostro” ad anticipare i tour Italian Indoor Leg, European Indoor Leg, Latam Leg in Sud America e Usa Leg in Nord America. Emma torna con il nuovo album dalle sonorità fresche e nuove sfumature vocali, con una nuova maturità stilistica, a quattro anni da “Fortuna”, contenente i brani “Mezzo mondo” e “Taxi sulla luna” con Tony Effe. Annalisa è attesa con l’album “E poi siamo finiti nel vortice” in cui spiccano anche i singoli di successo “Bellissima”, “Mon amour” e “Disco paradise” feat. Fedez e Articolo 31. Album di inediti per Fedez con in primo piano il brano “Disco paradise” feat. Annalisa e Articolo 31, dopo il precedente “Disumano”. Si intitola “La mia casa” il concept album di Raf fatto di viaggi, di strada, di musica, con spazio per nuove sonorità e brani inediti, anticipato dal singolo “80 voglia di te”. L’8 settembre Coez e Frah Quintale insieme nell’album “Lovebars” che nasce dalla stima artistica reciproca e personale che esiste tra le due personalità dalla spiccata emotività: all’interno anche il brano “Alta marea”.



Il ritorno di Gazzè



Ritorno discografico per Max Gazzè con “Riviera” feat. Frenetik & Orang3 e Dade. In lavorazione il nuovo progetto discografico di Ermal Meta. Dal 6 ottobre arriva “Dru” è il primo album di Drusilla Foer contenente tredici canzoni, di cui dodici inedite. Disco di inediti per Colapesce & Dimartino contenente “Cose da pazzi” e anche il brano “Splash” con cui hanno vinto il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla al recente festival di Sanremo. Gianna Nannini è attesa al nuovo album a quattro anni da “La differenza” e dopo aver vinto il Premio Tenco 2019. In arrivo anche l’album di inediti di Biagio Antonacci contenente “Ti saprò aspettare”, “Seria”, “Telenovela” e “Tridimensionale” feat. Benny Benassi, a tre anni da “Chiaramente visibili dallo spazio”. Adriano Celentano ha già pronto il nuovo album di maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, ma aspetta il ritorno sul piccolo schermo con un programma dal titolo provvisorio “Il conduttore”. Francesca Michielin è pronta a pubblicare il nuovo album contenente il brano “Fulmini addosso” dal film “L’estate più calda”, e una decina di altre canzoni.



Venditti al lavoro



Antonello Venditti ha lasciato passare quasi sette anni da “Tortuga” ma non è ancora fissata la data dell’album di inediti. Sono sette anni che Francesco De Gregori ha lasciato passare dall’ultimo album “De Gregori canta Bob Dylan”. In campo internazionale nuovi progetti per Depeche Mode, Hozier, Jon Batiste, Olivia Rodrigo, Danko Jones, Kylie Monogue, Rauw Alejandro e addirittura i Beatles con il brano dal titolo “Now and then”.