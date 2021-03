Le Muse presentano insieme ad altri 200 teatri “White rabbit, red rabbit”, sul palco ad Ancona l'attrice Valentini

ANCONA - La data del 13 marzo ha un significato particolare per il mondo del teatro: è il giorno in cui, nel mondo, tutti i teatri hanno chiuso le porte al pubblico. A un anno di distanza sabato 13 marzo alle ore 20 200 teatri di 43 Paesi, tra cui, in Italia, le Muse di Ancona, presenteranno al pubblico lo spettacolo che ha reso celebre il drammaturgo iraniano Nassim Soleimanpour: “White rabbit, red rabbit”. Nel giorno che ricorda la più lunga chiusura dei teatri della storia moderna Nassim Soleimanpour e la sua casa di produzione Aurora Nova di Berlino hanno deciso di creare un evento globale concedendo gratuitamente i diritti.



L’iniziativa vuole infondere speranza in un momento di grande incertezza. Lo spettacolo sarà presentato dal vivo nei Paesi dove è finalmente consentito e online laddove i teatri sono ancora chiusi. La storia dello spettacolo, tradotto in più di 30 lingue, è anch’essa singolare. Dieci anni fa Nassim Soleimanpour era uno sconosciuto autore iraniano a cui era stato negato il passaporto perché aveva rifiutato di fare il militare. Non potendo viaggiare e interpretare i propri spettacoli, Nassim ideò un testo che poteva essere rappresentato senza prove, senza un regista e senza scenografia. Aveva solo bisogno di un interprete coraggioso che accettasse di leggere il testo davanti ad un pubblico, senza nessuna preparazione e ignorandone il contenuto.



Grazie al successo del Coniglio bianco e rosso Nassim oggi vive a Berlino e continua la sua attività, dimostrazione vivente di come il teatro possa condurre alla libertà. Nel 2018, in occasione di Inteatro, Marche Teatro ha presentato alle Muse un nuovo testo dell’autore, ancora più dichiaratamente autobiografico del precedente, dal titolo “Nassim” che è stato interpretato da cinque attori diversi (Marco Baliani, Arturo Cirillo, Lella Costa, Neri Marcorè , Lucia Mascino). In Italia lo spettacolo sarà rappresentato sul palco delle Muse senza il pubblico in sala che sarà invece connesso online sulla piattaforma Zoom. L’interprete scelto per la serata è l’attrice anconetana Petra Valentini. Per partecipare è necessario prenotare e compilare il form https://www.marcheteatro.it/white-rabbit-red-rabbit-form/. Alla ricezione del form verrà inviato automaticamente il link per la diretta.

