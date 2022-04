Massaggio per star da mille e una notte, i consigli dell'esperta

ANCONA - Un massaggio da mille e una notte. È quello di Renata Franca, più nota come estetista delle star. Proprio a questa brasiliana, si devono le origini di un massaggio che ha stregato centinaia di attrici e star di Hollywood: è un metodo che comprende nuovi tipi di manovre, ritmi, pompaggio e pressione. Ad Ancona, la sola a praticarlo è l’estetista Sara Candelari, del centro Estetica Sara che si trova presso Studio Trucco in zona Baraccola. «Sono metodi esclusivi di drenaggio linfatico, massaggio modellante e rilassante. E poi ci sono il Miracle touch, che però non pratico e il Miracle face». L’obiettivo? «Far sentir bene le clienti attraverso il massaggio», spiega l’estetista.



Ðrenante e modellante

Il massaggio drenante si basa su una pressione decisa e un ritmo veloce oltre a pompaggi e manovre esclusive. Chiarisce Sara Candelari: «È una tecnica che riduce edemi, attiva la circolazione e stimola una rete di vasi che muovono i liquidi del corpo riducendo la cellulite. Il risultato è un corpo meno gonfio e con un metabolismo più accelerato». Sul massaggio modellante l’esperta va al nocciolo: «È una tecnica caratterizzata da movimenti vigorosi, rapidi e decisi. È stata pensata per modellare gli adipociti e cioè per spostare il grasso nei punti giusti. Ci sono manipolazioni, pizzicamenti e scivolamenti che permettono di dare al corpo una nuova forma, molto più armoniosa».



Le tecniche antiche

Il massaggio rilassante sviluppa tecniche antiche. Con movimenti di allungamento fondati su massaggi di diverse culture, il rilassante favorisce l’equilibrio tra mente e corpo, riduce i dolori muscolari e favorisce il relax. Miracle touch e miracle face: la sintesi della sintesi. Il Miracle Touch è un mix di manovre esclusive delle tecniche dei massaggi modellante, riducente e di drenaggio linfatico di Renata Franca. Agisce come una liposcultura manuale immediata assicurando pelle uniforme e muscoli più definiti. Il suo tocco particolare riduce le misure, sgonfia e trasforma la grana delle pelle con risultati visibili già dalla prima seduta. Il trattamento continuo garantisce una silhouette perfetta e un corpo modellato. Il Miracle face, invece, spiega l’estetista, “è ad effetto lifting immediato. Questo massaggio facciale sgonfia, sottolinea le forme del viso e favorisce la rivitalizzazione naturale della pelle. Ha la funzione di drenare gonfiori e garantire un nuovo contorno del viso”.



Il babymoon

L’estetista delle star, ma ad Ancona nel centro Estetica Sara non si pratica ancora, lancia la tecnica del babymoon rivolta proprio alle donne che vogliono diventare mamme. Con il supporto di un ginecologo, si avvale di 97 manovre che aiutano il relax, contribuiscono alla liberazione di endorfine, diminuiscono lo stress in questo periodo delicato. Questo massaggio, poi, aiuta anche a ridurre i livelli di glucosio e insulina e aumenta i livelli di ossitocina, principale ormone responsabile del parto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA