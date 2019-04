Giorgia sbarca ad Ancona e regala emozioni nella data zero del tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un’esplosione di energia e buone vibrazioni. Giorgia conquista il PalaPrometeo di Ancona con due ore di spettacolo, intenso e colorato. Il tour è partito da qui, ieri sera. Un allestimento durato una settimana. Prove e controprove, che hanno portato a realizzare uno spettacolo elegante, ma non abbottonato. Infatti Giorgia, sicuramente emozionata, è apparsa subito in piena vibrazione con alle spalle tre maxi schermi che in apertura di concerto hanno trasmesso visual e video. Uno show costruito tutto intorno alla musica, senza particolari effetti scenici. Giochi di luci e colori nello standard delle produzioni da palasport. Ma la regia, si è visto, ha voluto puntare tutto sulla musica e la voce portentosa di Giorgia. La band ha tenuto grandiosamente in piedi la struttura dei brani. Una menzione particolare va fatta per la giovane Anna Greta Giannotti, chitarrista pesarese appena entrata nella band di Giorgia. Dunque alle prese con un esordio nell’esordio: la sua prima volta in un palasport, per la data zero del tour. Vinta l’emozione, la sua performance è stata impeccabile.Impossibile mettere il bavaglio al pubblico. Perchè laddove non erano le canzoni di Giorgia a far cantare tutti, ci hanno pensato le cover scelte dall’artista romana per comporre il suo ultimo album “Pop Heart”. Quindi tutto il concerto è stato un enorme greatest hits: brani presi dalla lunga carriera di Giorgia, e altri in prestito da colleghi quali Jovanotti, Zucchero, Whitney Houston, Madonna. Uno dei suoi cavalli di battaglia di sempre, appunto, “I will always love you” della cantante black scomparsa ormai da anni. L’ovazione del pubblico, e via di nuovo in sella al juke box.