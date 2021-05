Da Gassman-Pagliai alla Rettore, tante stelle dello spettacolo per “Platea delle Marche in festa”, ben 57 rappresentazioni in 21 spazi teatrali

ANCONA - Un grande palcoscenico regionale per tornare a contagiarsi di emozioni dal vivo: “Platea delle Marche in festa” è il nuovo cartellone che accompagnerà il pubblico marchigiano dal 9 maggio a metà giugno, con 57 rappresentazioni in 21 spazi teatrali che coinvolgono ben 17 amministrazioni. Un evento unico, con migliaia di artisti e maestranze coinvolti: un vero “miracolo” di coesione e voglia di ripartenza che offrirà momenti di evasione e di riflessione, tra classici, nuova drammaturgia, danza, nuovo circo e musica, in un progetto che unisce grandi nomi del teatro con giovani proposte del territorio. Dalla coppia Pagliai-Gassman a Emma Dante, dal concerto di Rettore ai Musici di Guccini, con tanti protagonisti di origine marchigiana.



«L’esperimento virtuale è stato bello e ci è servito - ha sottolineato l’assessore alla cultura regionale Giorgia Latini - ma abbiamo bisogno di tornare a vivere emozioni autentiche. Non a caso abbiamo lanciato la candidatura Unesco per il riconoscimento di una regione che ha la più alta concentrazione di teatri». «Un pensiero teatrale che non intende fermarsi mai. - ha ribadito Gino Troli presidente Amat - Un caleidoscopio d’arte e cultura che dialoga in tutta la regione, un sogno di Amat da sempre: una stagione unica da nord a sud». «È un grande valore ripartire tutti insieme: - ha annunciato il direttore Amat Gilberto Santini - una vera grande festa che non dimentica le vittime marchigiane e proprio per questo saremo ancora più ligi nel rispettare le norme per il controllo dei contagi. Una festa sì, ma senza la frenesia di recuperare il tempo perduto: non è stato perduto questo tempo, ma desideriamo ripartire con la voglia di creare una grande comunità, un’occasione di incontro e bellezza. E farlo in questo assetto è davvero un’esperienza storica».

Si torna dal vivo e le proposte sono un invito al viaggio in una regione che può essere percorsa da nord a sud per riscoprire quei luoghi che tanto ci sono mancati. Tra le variegate proposte c’è da sottolineare: la ripartenza, al Comunale di Porto San Giorgio, con un appuntamento tutto marchigiano, con la compagnia Alma Mater; la comicità di “casa nostra” con Max Giusti; la conclusione delle celebrazioni raffaellesche con Giulia Bellucci; un’insolita versione al femminile de “L’uomo dal fiore in bocca” ad opera di Lucrezia Lante della Rovere, la possibilità di rivedere dal vivo l’intensa interpretazione di Cassandra da parte di Elisabetta Pozzi che ha tanto colpito i giovani e che accoglie magnificamente le inquietudini del momento attuale. E ancora, tanto spazio alla danza, con un focus pesarese ai primi di giugno che vedrà impegnati 3 spazi teatrali, dopo l’anteprima nazionale della Rbr Dance Company, oltre a diverse residenze artistiche, letture, grande circo e la magia delle bolle nella poesia del teatro per i più piccini.

Tra le significative presenze a giugno, la toccante e straordinaria interpretazione di Romeo e Giulietta da parte di Paola Gassman e Ugo Pagliai, che hanno accettato l’ardita proposta di Babilonia Teatri (a Camerino e Fano), Corrado Tedeschi e Martina Colombari in “Montagne russe” (ad Ascoli) , la data 0 del concerto di Rettore (a Pesaro) e la chiusura, a Jesi con la significativa presenza di Emma Dante, premio Moriconi 2020, e il suo “Misericordia”. Oltre all’obbligatorietà dell’uso della mascherina chirurgica a teatro, la particolarità di questo cartellone è che, fermo restando la permanenza della nostra regione, e dei vari teatri, in “giallo”, le biglietterie, sia telematiche che fisiche, saranno attive, dal venerdì di ogni settimana a partire dalle ore 20, per prenotare gli spettacoli che vanno dal lunedì alla seguente domenica inclusa.

