ANCONA - È uno dei testi più popolari di Dario Fo e Franca Rame “Coppia aperta quasi spalancata” che, interpretato dalla frizzante Chiara Francini con Alessandro Federico e la regia di Alessandro Tedeschi, va in scena venerdì 28 maggio a Camerino (Auditorium Benedetto XIII ore 19) e sabato 29 a Senigallia (Teatro La Fenice, inizio ore 20,45). “Coppia aperta”, scritto nel 1983, è una classica commedia all’italiana.

Racconta di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e di una mutata coscienza del nostro Paese, ironizzando su una certa psicologia maschile, insofferente al concetto di monogamia ma tradizionalmente gelosa quando è la donna a volere che la coppia sia aperta.Lo spettacolo è un appuntamento della rassegna regionale “Platea delle Marche in festa!”. Lo spettacolo è prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni. Disegno luci di Alessandro Barbieri, scenografia di Katia Titolo, costumi Francesca di Giuliano, musiche di Massimiliano Setti e Pier Luigi Pasino, aiuto regia Rachele Minelli. Biglietti in vendita su vivaticket.com e alla biglietteria dei teatri che ospitano lo spettacolo (a Senigallia biglietti a 20 e 15 euro a seconda del settore; a Camerino posto unico numerato 15 euro). Info: 0712072439 oppure 0712075880.

