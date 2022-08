ANCONA - I giochi pirotecnici diventano il simbolo della normalità ritrovata. In molte località della riviera tornano le feste e soprattutto i fuochi d’artificio, spettacolo di aggregazione per tutte le età. Quella socialità interrotta da due anni di pandemia e restrizioni e che adesso non vede l’ora di sprigionare tutta la sua forza illuminando i cieli della costa. Da Falconara al Conero nella doppietta di Ferragosto, 14 e 15, gli zampilli colorati torneranno finalmente a rischiarare la notte. Quasi a voler simboleggiare una consuetudine riconquistata dopo anni in cui la quotidianità si era ristretta, mortificata in una routine ingessata e rigida. Ferragosto 2022 assume così un significato ulteriore, di libertà ritrovata. Quella di portare i bambini a vedere i fuochi d’artificio è una scusa bella e buona. Perché si sa, quei dieci minuti di spettacolo di colori che illumina il buio della notte è qualcosa che riesce a ipnotizzare tutti. A qualsiasi età. Ed è per questo che il quel rito collettivo si ritrovano tutti, grandi e piccoli. E’ la festa dell’aggregazione. Della socialità. Finalmente tornano i fuochi d’artificio di ferragosto. A Falconara lo spettacolo avrà inizio alle 23 del 15 agosto utilizzando come rampa di lancio il pontile della zona Disco, ma sarà visibile in tutta la città e lungo la costa da Marina di Montemarciano ad Ancona. Mentre a Numana i fuochi andranno in scena il 14 agosto al termine della festa della Madonna Assunta che si svolgerà al porto a partire dalle 21,15. «Speriamo che sia di buon auspicio per un ritorno alla normalità e alla serenità» si augura il sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini. Ma ad allietare turisti e famiglie nei giorni di Ferragosto non ci sono solo i giochi pirotecnici. Le amministrazioni comunali, infatti, hanno rimesso in piedi tutto il sistema di appuntamenti dedicati all’intrattenimento. Una macchina che si era completamente fermata e che quest’anno ha ripreso a camminare senza il freno delle restrizioni.

A Numana

A Numana torna il concerto all’alba il 14 agosto a Piazza Nuova. E a Sirolo il 14 sera, alle 21,30, in Piazza Vittorio Veneto spettacolo di Alessandro Pellegrini alle prese con le canzoni d’autore. Mentre a Ferragosto sarà la volta dello showman Francesco Gioacchini & Friends al Parco della Repubblica (21,30) e in contemporanea spettacolo degli artisti di strada lungo le vie del centro di Sirolo. «Cerchiamo di proporre un’offerta che sappia mettere in mostra il meglio della nostra terra verso tutti i turisti che arrivano dall’estero e da fuori regione» spiega il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella. E oltre ai cartelloni messi in piedi dalle amministrazioni locali, tornano a pieno regime anche i party negli chalet.

A Senigallia

Senigallia in questo è da sempre una delle destinazioni preferite da un target più giovane. «Per Ferragosto abbiamo preferito lasciare l’organizzazione degli eventi ai singoli operatori - conferma il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti - così da dare l’opportunità ai tanti turisti di orientarsi autonomamente scegliendo la proposta più vicina alle proprie aspettative». E a Ferragosto si anima anche il litorale nord di Ancona, nella zona di Palombina dove gli stabilimenti balneari cominceranno a far festa dall’ora di cena e proseguiranno fino a notte inoltrata con dj, balli e spettacoli. Il Ferragosto 2022, dunque, si lascia alle spalle il brutto ricordo di due anni trascorsi in mezzo a limitazioni e impedimenti. E volge lo sguardo verso un ritorno alla normalità.