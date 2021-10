L’anconetano Edoardo Spinsante “spacca” a X Factor con l'inedito “Altro” e il suo giudice Hell Raton lo porta agli Home Visit

ANCONA - L’anconetano Edoardo Spinsante in luce a X Factor 2021. Il giovane studia Produzione audio e nella vita è un produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni senza però averla mai resa pubblica ma ora ha deciso di farlo per la prima volta sul palco di X Factor. Nella seconda puntata dei Bootcamp, in onda l’altra sera su Sky Uno, ha presentato il suo inedito “Altro” che parla di quello a cui si pensa durante la notte prima di addormentarsi, e ha “spaccato”. Edoardo, prima di esibirsi, ha spiegato così il significato del suo brano: «Quando tu sei a letto la notte e stai sempre a pensare ad altro, e quindi…». Il suo giudice Hell Raton ha pensato che fosse frenato, e glielo ha detto per spronarlo, ma al termine non ha avuto dubbi e ha fatto uno switch con L8 pur di dargli una sedia. Per assegnargli il posto la fatidica richiesta del colore preferito. «Mi piacciono - ha risposto Edoardo - un po’ tutti i colori, ma se ne devo sceglierne uno dico il blu elettrico».

Alle audizioni il giovane anconetano aveva portato un altro suo inedito, “Colore”, mentre ai Bootcamp ha mostrato altre nuove e coloratissime sfumature della sua progettualità artistica, confermando le aspettative di Hell Raton. La sua esibizione ha colpito tutti i giudici (con Hell Raton, anche quest’anno ci sono Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli) per la voce robusta e inconfondibile. Il rapper sardo ha quindi ascoltato a parte i due concorrenti rimasti isolati per il Covid e ha fatto un altro switch ma non si è privato della voce unica di Edoardo che, insieme ad altri quattro artisti, porterà con sé agli Home Visit, ultimo step di selezione prima dei Live. L’appuntamento è per il 21 ottobre, poi spazio alla gara vera e propria e la definizione totale delle quattro squadre: le dirette iniziano il 28 ottobre. Chi raccoglierà l’eredità di Casadilego? Non resta che aspettare.

