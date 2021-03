Corto Dorico si farà ma solo in Rete, l'anteprima il 19 marzo con i liceali di Ancona che incontreranno l'attore D'Amore protagonista di Gomorra

ANCONA - Si è sperato fino alla fine di svolgere la diciassettesima edizione di Corto Dorico in presenza. «Sarebbe stato bello e sarebbe stato importante», dice Luigi Socci dell’associazione Nie Wiem, che il Festival organizza assieme al Comune di Ancona, «anche perché il rapporto privilegiato con il pubblico, sempre così numeroso, è una delle peculiarità di Corto Dorico». Il Covid lo ha impedito, il Festival si terrà, dal 20 marzo al 28, in Rete. Dove ha resistito in questi ultimi mesi, proponendo una lunga serie di appuntamenti che hanno fatto registrare migliaia di contatti.



Durante la conferenza stampa via Zoom, il consigliere regionale Mirko Bilò porta i saluti dell’assessore alla Cultura Giorgia Latini, impossibilitata a intervenire. Mentre è presente l’assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Paolo Marasca. Commenta: «Corto Dorico è una delle colonne culturali portanti della città. Che possa svolgersi solo a distanza, dispiace. Ma è comunque importante che si faccia. La cultura ci permette di leggere la realtà, quello che ci capita». Il rettore Gregori della Università Politecnica della Marche loda il coinvolgimento degli studenti nel Festival. Il co-direttore artistico Luca Caprara svela il programma. «Corto Dorico 17 avrà una anteprima, venerdì 19. L’incontro fra gli ragazzi dei licei di Ancona e l’attore Marco D’Amore, protagonista di “Gomorra - La serie” e di tanti film, uno, “L’immortale”, lo ha anche diretto. Il tema portante di questa edizione è la Metamorfosi. Rifletteremo su come sta cambiando il mondo delle Immagini. Avremo molti ospiti. Il documentarista Agostino Ferrente terrà una masterclass. Giorgio Diritti presenterà il suo nuovo corto. E ci sarà Paolo Bernardelli, uno degli autori della serie “SanPa”. E il critico Gianni Canova, e il regista Omar Rashid. Tutti i contenuti audiovisivi saranno visibili sulla piattaforma Mymovies.it, introdotti dagli autori».



Confermati i tradizionali appuntamenti. «Il CineBimbi, a cura di Natalia Paci. La serata Amnesty International con i corti internazionali, e siamo l’unico festival italiano a poter vantare una partnership con Amnesty. Il “Salto in lungo”, concorso dedicato ai lungometraggi opera prima. Sono cinque, il vincitore circuiterà nelle sale Ucca. Torna anche la sezione Cinemaèrele. Mentre quest’anno si inaugura la collaborazione con il Festival Ka. E con Officine Mattòli. Ci sarà inoltre l’omaggio retrospettivo all’associazione Alma, importantissima realtà del cinema di animazione e di poesia: un’eccellenza marchigiana. Alma ha realizzato la sigla di Corto Dorico 17».

Il concorso per i corti italiani si svolgerà al solito in due serate. «Il vincitore della semifinale sarà deciso dal pubblico che avrà due giorni per votare. La giuria della finalissima è composta dai Manetti Bros, dall’attrice Serena Rossi e dal produttore Carlo Macchitella». Per i dettagli si rimanda al sito Cortodorico.it e ai prossimi articoli che appariranno sul nostro giornale. L’altro direttore artistico, Daniele Ciprì, interviene dal Piemonte, dove sta curando la fotografia del nuovo film di Alessandro Capitani. «Buona fortuna a tutti noi. Ce l’abbiamo fatta, anche se quest’anno siamo virtuali. Torneremo reali la prossima edizione».

