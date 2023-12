ANCONA - A Corto Dorico è il giorno di Simone Massi, e in generale del cinema d’animazione. Si comincia alle 10 al Ridotto delle Muse con il convegno “Il futuro dell’animazione - Il cinema d’animazione in Italia e nelle Marche: dialogo con i protagonisti del settore”, a cura di Marche Film Commission e Fondazione Marche Cultura.

Interverranno: Iginio Straffi del gruppo Rainbow, Simone Massi, il Vfx supervisor Nuccio Canino, il regista Cosimo Gomez, il produttore Davide Ferrazza (Withstand), l’animatrice e direttrice artistica Magda Guidi (Alma), Giulia Landi di Asifa Italia, Cecilia Padula (responsabile Kids&Family per i brand di Paramount), Cecilia Quattrini di Rai Kids, Salvatore Pecoraro di Minimum Fax Media, Francesca Giamattei (gestione fondi cinema di Cinecittà) e Carolina Terzi, presidente di Cartoon Italia. Modera il giornalista Luca Raffaelli. Sempre al Ridotto delle Muse, alle 15.30 si terrà una masterclass - a cura di Cosimo Gomez e Nuccio Canino, con la partecipazione della production manager Aurora Martina Meneo - sulla realizzazione di opere cinematografiche provenienti dal mondo dell’animazione. Ancora al Ridotto delle Muse: alle 17.30 Dorico Animato - Focus Cortometraggi d’Animazione con Rosalba Colla del festival Animaphix, e alle 18.30 la proiezione del lungometraggio “Il mio nome è vendetta” di Cosimo Gomez, che non è un film d’animazione ma uno dei pochi validi thriller che il cinema italiano ci abbia regalato nelle ultime stagioni.

Il cast

Nel cast: Alessandro Gassmann, Ginevra Francesconi, Remo Girone. Il clou della giornata alle 21.15 al Cinema Italia, dove, presente l’autore, sarà proiettato in anteprima regionale il primo lungometraggio di Simone Massi: “Invelle”. La storia di tre bambini in tre diverse epoche del Novecento: la Prima guerra mondiale, la Resistenza, gli anni di piombo. Ingresso 8 euro. “Invelle” era in concorso a Venezia nella sezione Orizzonti. La programmazione del Cinema Italia si aprirà alle 19 con una selezione di cortometraggi a cura di uno dei più importanti festival di corti al mondo, il BogoShorts di Bogotà.

Saranno introdotti dal direttore del festival colombiano Jaime Manrique, in collegamento video. Per i più piccoli invece, alle 18 presso la Casa delle Culture è in programma “Cinema&Supereroi - Mega Super Workshop per recitare e doppiare i supereroi del cinema”, a cura del regista teatrale e professionista del cinema Lorenzo Bastianelli. Per ragazzi fra i 14 e i 17 anni.