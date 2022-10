ANCONA - Durante la conferenza stampa tenuta al SeePort Hotel di Ancona è stato svelato il programma della seconda parte di Cinematica 2022, dal 27 al 30 ottobre nelle sedi della Mole Vanvitelliana e del Teatro delle Muse, con una anteprima il 24.



Il respiro nazionale



«Cinematica è un festival audace che si caratterizza per la qualità dell’offerta, l’attitudine alla sperimentazione e un’ambizione che fa bene ai progetti culturali perché realizza il desiderio di crescita. Un festival di respiro nazionale, come si addice a un capoluogo di regione», così l’assessore Paolo Marasca. La direttrice artistica di Cinematica, Simona Lisi, ha sottolineato la qualità di un cartellone che «presenta artisti e opere molto ricercate, alcuni progetti sono stati creati appositamente per il nostro festival, altri li presentiamo in anteprima per l’Italia. Il tema conduttore è lo stesso della prima parte, la sezione all’aperto che tanti positivi riscontri ha ottenuto fra la seconda metà di settembre e il primo weekend di ottobre: Natura Naturans. Questa nona edizione di Cinematica si propone di riflettere sulla natura come forza generativa, sorgente di ispirazione anche per una certa modalità di creazione digitale che dalla natura mutua il suo codice trasferendolo all’intelligenza artificiale. Intendiamo inoltre porre l’attenzione sulla necessità della difesa dell’ambiente».



Le pellicole



Si comincia dunque il 24 al Cinema Azzurro (ore 19) con una tripla proiezione frutto della collaborazione con il festival CinemAmbiente di Torino. Si vedranno i film: “Nuisance Bear” di Jack Wiseman e Gabriela Osio Vanden, “Haulout” di Evgenia Arbugaeva e Maxim Arbugaev e “Zio Riz” di Raffaela Mariniello che sarà in sala con in produttore Angelo Curti. Dal 27 al 30 il cartellone è fittissimo. Lo percorriamo a volo d’uccello, ci torneremo nel dettaglio a tempo debito. Giovedì 27, ad aprire ufficialmente Cinematica Indoor sarà, al Ridotto delle Muse ore 18, un dialogo sul tema “Siamo Natura”: tra il filosofo Filippo Mignini accademico dei Lincei, il fisico Antonio Navarra e il poeta Davide Rondoni. Seguirà la proiezione del doc “Man Kind Man” introdotta dal regista Iacopo Patierno e dal prof Roberto Danovaro della Politecnica delle Marche. Venerdì 28 negli spazi della Mole saranno protagonisti: il duo Vest&Page nella performance partecipativa “Lost Matter”; l’artista digitale Igor Imhoff che presenterà tre opere realizzate per Cinematica e poi salirà sul palco con la band Mattatoio 5, l’artista argentina Sofia Crespo e la cantante Romina Salvadori. Sempre venerdì, è prevista la performance di teatro danza canzone “Ewa” di e con Simona Lisi.



Gli eventi imperdibili

Sabato 29, sempre alla Mole, laboratori per bambini e ragazzi e tre eventi imperdibili: l’incontro con Luigi Serafini, autore del “Codex Seraphinianus”, volume amatissimo da Fellini e Tim Burton, e non solo da loro; l’esibizione della compagnia catalana Konic Thtr (lo spettacolo si intitola “#02Bruma”); l’anteprima nazionale di “Metastatis” il nuovo lavoro del compositore Gabriele Marangoni con la cantante e performer Francesca Della Monica. Domenica 30 gran finale, negli spazi delle Muse, tutto dedicato alla danza: la Cinematica Videodance Competition e gli spettacoli di Mara Di Vietri e Sara Lupoli.