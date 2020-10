“Cantiere Cinema” ad Ancona con le più belle pellicole d'essai

ANCONA - Al via mercoledì, 14 ottobre, al Cinema Italia di Ancona, la XXII edizione di “Cantiere Cinema”, tradizionale appuntamento autunnale con il cinema d’essai a cura dei Cinecircoli Giovanili Socioculturali (Cgs Dorico e Cgs Marche), in collaborazione con Nichecinematografica, nell’ambito del Progetto regionale Cgs Marche/Acec Marche: “Sentieri di Cinema”. Quattro gli appuntamenti in programma tutti i mercoledì sera fino al 4 novembre. Un quartetto affascinante dal cinema di finzione e narrazione tradizionale al documentario d’autore selezionati dalla Festa del Cinema di Roma, dal Sundance Film Festival, dal Berlino Film Festival e dal Giffoni. Spettacolo unico ore 21,30, biglietti: intero 7 euro, ridotto 5.

