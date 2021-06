Ciglia belle, folte e luminose con la laminazione, ecco tutti i consigli dell'esperta

ANCONA - Ciglia belle, folte e luminose, quasi nuove ? Possibile. Di più. Con la laminazione, il sogno d’inizio estate si trasforma in realtà. Poche mosse, un’ora e poco più, e tutto si compie. E anche il costo è davvero super abbordabile. No, non si tratta di extension o di aggiunte posticce. In questa calda estate, il nuovo look per uno sguardo magnetico da bambola, come moda impone, è molto easy. «È una tecnica avanzata con il lash botox per esaltare le ciglia naturali – spiega Galyna Tymchyshyn, del centro estetico “Passione” di Collemarino in provincia di Ancona –, in questo modo si dona spessore sino al 50% in più già dal primo trattamento ma si restituisce anche corpo e curvatura. Non solo: questa procedura aiuta la ricostruzione totale delle ciglia, stimola la crescita e sarà ancora più facile, talora perfino superfluo, applicare il mascara. Il fine è quello di nutrire il pelo dando una carica interna ed esterna di cheratina, vitamine ed elasticità».

Ci sono diversi passaggi prima di raggiungere l’agognato traguardo. Intanto, come spiega l’esperta, «va fatta una valutazione dello stato degli occhi e delle ciglia per scegliere il bigodino più adatto. Al momento del trattamento, gli occhi devono essere struccati, sani e, dunque, privi di qualsiasi irritazione». Il secondo step contempla la detersione delle ciglia e dell’area intorno agli occhi, quindi con l’aiuto di un patch ovvero una sorta di cuscinetto sotto gli occhi, “vengono, per così dire, bloccate le ciglia inferiori e, allo stesso tempo, si protegge la pelle”. Subito dopo, fa sapere Galyna, «si posizionano i bigodini sulla palpebra superiore su entrambi gli occhi che devono essere chiusi». A questo punto, «occorre sollevare le ciglia e posizionarle sul bigodino: Con il supporto di un pennellino con ‘cheratina’, le ciglia vengono sistemate a circa 1,5-2 millimetri dalla radice. Quindi, si lascia agire il prodotto per una decina di minuti». Trascorso il tempo necessario, si pulisce tutto con cotton fioc Si applica il fissaggio e poi arriva il botox con «2 milligrammi: un bel mix con acqua calda e si crea una sorta di composto bianco. Con questo, si coprono le ciglia lasciando in posa per dieci minuti». Tra gli step più importanti c’è quello della tintura, necessario per intensificare il colore naturale delle ciglia e donare profondità allo sguardo. C’è, infine, il passaggio dell’idratazione con olio e vitamina E. La chiusura: «Si consiglia di ripetere il trattamento una volta al mese per 4/6 volte così da avere sempre ciglia sane e idratate», fa sapere Galyna.

I tempi di posa vanno calcolati sulla base della tintura del pelo che non è uguale per tutti i tipi di ciglia ed occorre prestare attenzione alle sostanze che si usano: infatti, per esempio, non tutte i prodotti in commercio contengono veramente cheratina come spesso viene detto. La cheratina, però, riveste un ruolo di prima piano nel trattamento di ciglia, capelli e sopracciglia. Donne, siete avvisate.

