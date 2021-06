«La caccia è iniziata», la criminologa anconetana Carlini a Celebrity Hunted, reality show di Amazon prime

ANCONA - Lo ha ufficializzato lei stessa dopo averlo negato quando la produzione è iniziata. Ora con un post e una foto sui social, Margherita Carlini, criminologa anconetana, è uscita allo scoperto confermando la sua partecipazione a Celebrity Hunted, reality show di Amazon prime. «La caccia è iniziata» ha scritto, per poi aggiungere: «14 giorni per studiare i profili psicologici di 7 personaggi famosi tentando di anticiparne le mosse».



Per il reality in cui i vip devono scappare senza farsi raggiungere, un cast ancora di alto profilo. Dopo la coppia Fedez-Luis Sal della prima serie, tocca ad Achille Lauro e il fido Boss Doms (che hanno avuto anche il piacere di avere un complice d’eccezione: sono stati nascosti da Zucchero Sugar Fornaciari nella sua casa in Lunigiana e altri cammei sono attesi in questa nuova edizione), mentre un’altra coppia in rosa, quella composta da Elodie e Myss Keta, promette davvero scintille. E poi Diletta Leotta, Stefano Accorsi e Vanessa Incontrada, in gara come singoli.

Da ieri, 18 giugno, sono online i primi tre episodi: la prossima settimana, venerdì 25 giugno, sarà la volta delle tre puntate conclusive. I vip sono stati in fuga per 14 giorni con partenza da Venezia e solo 48 ore prima della scadenza del termine hanno saputo il luogo di estrazione, naturalmente lasciando all’oscuro i cacciatori. Durante la sua fuga si sono mossi con trenta auto, una limousine, sei taxi, sette barche, cinque treni, una gondola, un gatto delle nevi, un quad, uno yatch, sci, un mezzo anfibio su ruote e poi tanto altro ancora.



Celebrity Hunted 2, a differenza della prima edizione, aggiunge un ulteriore livello di difficoltà alla vita dei fuggitivi. Tutti dispongono di un braccialetto elettronico di cui dovranno disfarsi essendo dotato di Gps. Uno strumento che in mano agli investigatori potrebbe rivelarsi molto pericoloso per localizzarli in breve tempo.

