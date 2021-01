“Diritti umani, uno sguardo sul mondo", la reporter Battaglia con Dachan

ANCONA - Nuovo appuntamento con “Diritti umani, uno sguardo sul mondo. Testimonianze di giornalisti che raccontano un’umanità da scoprire”, il ciclo di incontri in video conferenza promosso dall’Università per la Pace, con il patrocinio del Consiglio regionale e della Regione Marche. Il terzo webinar, in programma giovedì 28 gennaio, con inizio alle ore 17,30, è intitolato “Dalla rivoluzione ignorata alla guerra dimenticata. Dieci anni di cronache dallo Yemen”. Avrà come protagonista la reporter Laura Silvia Battaglia, che parlerà di rivoluzione e conflitto in Yemen insieme alla curatrice dell’iniziativa, la giornalista Asmae Dachan. Laura Silvia Battaglia lavora come reporter in aree di crisi dal 2007 ed è conduttrice e autrice per Rai Radio 3. Specializzata sul Medio Oriente, e in particolare su Iraq e Yemen, ha vinto con i suoi documentari diversi riconoscimenti. Collabora con quotidiani, radio, televisioni, periodici e siti web. Dal 2007 insegna in diverse istituzioni italiane ed europee, compreso l’Istituto Reuters all’Università di Oxford. Per seguire l’appuntamento dalla piattaforma Zoom l’Id della riunione è 99140768946, passcode 442900.

