Arte e creatività per rendere unico il vostro numero civico, a ognuno corrisponde una sua energia

ANCONAQ - In bella mostra, di solito vicino al portone di casa, c’è il numero civico. Un numero importante poiché è la carta d’identità della nostra residenza. In commercio, ce ne sono di tutti i materiali: in acciaio, ottone, in legno, in ceramica da incollare, da avvitare direttamente sul muro o su una targa. Tuttavia, in questi ultimi anni, proprio perché c’è piacere di esprimere la propria creatività, i numeri civici non sono più, per fortuna, quelli anonimi di una volta ma, sono l’espressione del carattere originale di chi ci abita.

Di fatto, la ceramista Linda Zepponi a Cagli, li realizza a mano e ha messo la sua arte anche a servizio di chi vuole dare un tocco diverso alla propria casa. «Oggi – spiega - le famiglie non vogliono più soltanto un numero ma sempre più spesso mi chiedono di inserire nella piastrella su misura una frase speciale, una poesia, un disegno e il nome di ogni membro della famiglia, incluso a volte anche quello del cane o del gatto».

Per chi ama il fai da te, in rete, ci sono tante idee serie e meno serie. I numeri possono essere messi in risalto su un quadro che incornicia un mosaico di cemento e sassi, può essere realizzato con un tappeto di erba finta, del muschio, una tavola di legno che ospita vasi tagliati verticalmente a metà ed incollati dove crescono piantine. Non male l’idea del numero dipinto su una bella ed importante roccia o realizzato con la tecnica dei chiodi od ancora modellato su una struttura metallica rivestita di sfagno (terriccio molto sodo che assorbe l’acqua). Come molto significativo è usare un antico strumento agricolo come supporto.

Sull’onda del “dimmi a che numero abiti e ti dirò chi sei”, la numerologia si è ovviamente interessata ad individuare il “carattere” della casa. Si attribuisce ad ogni lettera dell’indirizzo (senza la città) il suo valore nell’alfabeto internazionale (quello dove A sta per 1, B per 2), si aggiunge il numero senza la città e si riduce il tutto fino ad arrivare ad un numero inferiore al 10 che individuerà l’energia finale del luogo. Esempio: via Rosa 12 diventerebbe 4+9+1+9+6+1+1+ 12 = 43=7. Pertanto, quell’indirizzo per la numerologia svilupperebbe delle vibrazioni energetiche del tipo “7” e dunque perfetto per la meditazione, la ricerca, lo sviluppo della vita interiore.

Nella scala, l’energia “1” significa indipendenza, la casa perfetta per singoli e chi vuole seguire le proprie idee; il “2” è armonia di coppia e rafforza i sentimenti; il “3” è una casa che sviluppa una visione ottimistica; con il “4” ci si sente ancorati a terra; il “5” indica una casa che favorisce la comunicazione e la società; il “6” il senso della famiglia; il “7” ne fa una residenza perfetta per chi non è interessato alla crescita materiale mentre l’ “8” è il successo materiale ed infine il “9” è armonia, una casa dove i rapporti si espandono e si ricuciono.

