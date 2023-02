Amici 22, anticipazioni: cinque nuovi allievi al serale e due eliminati. Ecco chi sono

News sulla puntata domenicale di Amici 22 del 26 febbraio. Come da consuetudine, la pagina Amici News ha riportato delle anticipazioni. Ad un passo del serale, che dovrebbe prendere il via intorno a metà marzo, se per alcuni alunni hanno dovuto faticare tanto per la tanta ambita maglia dorata con sfide e performance a non finire, mentre per altri il traguardo è arrivato in men che non si dica.

Nel corso della registrazione, i professori si sono finalmente decisi ad assegnare nuove maglie agli alunni, concedendo loro il passaggio alla fase più delicata del programma. Angelina, per volere di Lorella Cuccarini la scorsa settimana, aveva ottenuto la maglia. La concorrente, fra le favorite per la vittoria, ha vinto l’ennesima gara, una sfida con gli altri alunni per la produzione del suo inedito, interpretando il nuovo pezzo "Ti chiedo scusa amore mio".

Le anticipazioni del ballo

Sul ballo, invece, nella sfida in corso ha trionfato Samu sulla classifica dei prof. E così, il concorrente si è così portato a casa la maglia del serale. Insieme a lui, ad ottenere questo risultato sono stati in puntata anche Mattia e Alessio. In totale, ora sono stati 5 gli alunni ad avere ottenuto la maglia del serale.

Le maglie

Quindi, alla figlia di Mango si sono aggiunti altri due cantanti. Questo importante traguardo è infatti stato finalmente raggiunto anche dai colleghi Wax e Federica. Resterà molto deluso chi si aspettava di vedere il ballerino Paky e la new entry Mezkal al serale. Il primo è stato eliminato dalla maestra Celentano, mentre il secondo da Rudy Zerbi.