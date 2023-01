Ivan Cottini, il ballerino con la sclerosi multipla, emoziona Silvia Toffanin sul palco di Verissimo: «Ho un sogno: tornare a danzare ad Amici»

Ivan Cottini ha emozionato il pubblico di Verissimo e la sua conduttrice: Silvia Toffanin. L'ex modello marchigiano, oggi guerriero-ballerino, ha raccontato la sua battaglia contro la sclerosi multipla che lo sta minando nel fisico ma non nel cuore. «La mia cura è mia figlia Viola» ha raccontato. Per lei aveva rallentato le cure con la ferma volontà di diventare padre prima che fosse troppo tardi: un atto d'amore sconfinato e che solo un padre può forse capire.

Il sogno

L'ex ballerino di "Amici", ospite anche del Festival di Sanremo (con un picco di ascolti rimasto nella storia), ha spiegato: «Viola ha sempre capito tutto della malattia. Lei mi sprona ogni giorno ma la vera sfida, più della sclerosi multipla, è stare al passo di un figlio che cresce». Poi, l'amore per la danza più forte di tutto: anche della sedia a rotelle che ormai lo accompagna anche sul palvo. «Da quando ho visto un corpo di ballo esibirsi per me a una serata di beneficenza si è aperto un mondo - ha detto - Attraverso la danza ho capito che riesco a prendere a calci la malattia e sto bene mentalmente. Il mio sogno? Tornare a esibirsmi ancora una volta sul palco di "Amici"». Siamo sicuri che Maria De Filippi non tarderà a chiamarlo.