Amici 20, l'appello di un'ex insegnante del talent: «Boicottiamolo, il trash non può vincere sull'arte»

«Boicottiamo Amici di Maria De Filippi», si legge sui social in queste ore. Tra le voci che si sono levate in segno di protesta c'è anche quella di Mia Molinari, danzatrice e coreografa professionista ed ex insegnante del talent.

Una lunga carriera in teatro e in televisione alle spalle e la convinzione che il programma non dia più spazio alla vera danza e al merito. Un parere che ha trovato d'accordo molti utenti dei social indignati dall'eliminazione di Tommaso Stanziani, uno dei favoriti e anima di questa edizione.

Amici 20, l'ex insegnante: «Boicottiamolo»

Mia Molinari è famosa nell'ambiente ed è nota al grande pubblico per le sue esibizioni a "Fantastico", "Buona Domenica", "La corrida". Nel 2011 ha fatto parte del cast del programma in qualità di insegnante. In un lungo post pubblicato su Instagram ha invitato i followers a boicottare Amici 20 interrompendone la visione. Tra i like anche quello di Alessandra Celentano. L'attuale maestra di danza, tuttavia, si è subito scusata pubblicamente precisando che si è trattato di un errore del suo social media manager e che non aveva alcuna intenzione di denigrare una trasmissione che le ha dato tanto.

Amici 20, l'appello di Mia Molinari per salvare l'arte

«L’unione fa la forza! Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro Paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore il sabato sera! Per chi non avesse inteso, più lo si guarda (sia per apprezzarlo, sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da ‘scuola di Amici'. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate? Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza…l’unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull’arte!», le parole sull'account social di Molinari probabilmente scritte sull'onda della protesta scatenata dalle anticipazioni relative alla prima eliminazione della puntata.

Amici 20, la protesta dopo l'eliminazione di Tommaso

Sui social, infatti, è esplosa la polemica per l'eliminazione a sorpresa di Tommaso Stanziani, il ballerino che con la sua educazione e il suo talento aveva conquistato tutti. Le imitazioni e le esibizioni lo avevano fatto balzare in alto nella classifica di gradimento del pubblico. Un ex pattinatore che aveva cominciato a danzare da poco tempo, ma che si era subito mostrato all'altezza. «Scandaloso, meritava di vincere», «Giudici incompetenti, ci vuole il televoto», «Cantanti raccomandati», sono i commenti che si leggono sulle pagine dedicate. E c'è anche chi promette: «Ora non lo guardo più».

