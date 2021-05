Amici 20, i dubbi di Giulia Stabile sull'amore di Sangiovanni: lui reagisce così

Ad Amici 20 sono nate delle storie d'amore, tra queste quella tra Giulia Stabile e Sangiovanni ha appassionato i fan del talent. Ora che la finale si avvicina, però, la ballerina comincia a nutrire dei dubbi e ha paura che le cose possano cambiare. Giulia si è lasciata andare a qualche sfogo scrivendo al fidanzato. I due si sono conosciuti tra i banchi e stanno insieme ormai da sei mesi.

APPROFONDIMENTI ALLIEVA STORICA Amici, lo sfogo di Anbeta, ex ballerina professionista: «Ho... LA FAMIGLIA REALE Meghan Markle, la cugina di Elisabetta furiosa con lei ed Harry:...

Amici 20, i dubbi di Giulia Stabile su Sangiovanni

Giulia teme che tutto possa finire una volta fuori dalla scuola. Per questo ha posto delle domande sul futuro prendendo carta e penna: «Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme' fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piangere)».

Amici 20, la risposta di Sangiovanni

La risposta di Sangiovanni non si è fatta attendere: «Hai dubbi? Io ci sono per qualsiasi cosa, non devi neanche pensarci». Il loro legame sembra solido. I due non si nascondono e quando si sono scoperti entrambi finalisti si sono abbracciati e hanno festeggiato insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA